Стратегия администрации президента США Джо Байдена по сохранению поддержки Украины, однако соблюдение определенных ограничений для контроля уровня эскалации со стороны России становится все более противоречивой.

Почему в Белом доме должны изменить стратегию развязанной РФ войны против Украины

Авторы материала отмечают, что с одной стороны в Белом доме обещают сохранение поддержки Украины, с другой стороны выражают постоянную обеспокоенность риском прямой эскалации с Россией.

Обе цели похвальны, но в совокупности они все чаще работают на разный результат. В конце концов, балансировка Байдена станет невозможной, — подчеркивают журналисты издания. Поделиться

В материале подчеркивается, что ключевыми пунктами стратегии Белого дома по решению Россией преступной войны против Украины является предположение, что западная поддержка сохраняет время на стороне украинских военных.

После отражения украинскими военными первоначального наступления оккупационной армии РФ это утверждение выглядело верным.

При этом в Белом доме были убеждены, что Украине не помешает ряд ограничений, в частности, ограничение типов вооружений, которые передаются Украине для нанесения ударов исключительно по оккупированным Россией украинским территориям.

Однако сейчас, как отмечают авторы материала, утверждение, что время на стороне Украины выглядит сомнительно, ведь Россия гораздо быстрее, чем ожидалось, восстанавливает собственную армию.

Несмотря на санкции, российская экономика продемонстрировала скромный рост в 2023 году и имеет все шансы повторить его в этом году.

При этом, как отмечается в материале, стратегическое положение Украины становится все более опасным.

Из-за дефицита вооружений и боеприпасов украинские военные вынуждены были уступить ряд позиций на восточном фронте.

Несмотря на то, что американское оружие сейчас снова поступает в Украину, нужно время, чтобы оно попало на фронт.

Возможно, даже более насущной, чем военная ситуация, политическая динамика войны. Полтора года назад мы писали, что у США больше терпения для поддержки Украины, чем считали тогда многие комментаторы… Тем не менее, нельзя отрицать, что любая будущая помощь Украине сталкивается со значительными препятствиями… Будущая помощь Украине может зависеть от того, кто победит на выборах в США, — подчеркивают авторы материала. Поделиться

При этом журналисты предупреждают, что у Украины также есть меньше возможностей изменить стратегический нарратив.

Из-за кризиса на Ближнем Востоке и приближения президентских выборов в США Украина больше не имеет такого количества мирового внимания, как в начале преступного вторжения оккупационной армии РФ.

При этом журналисты отмечают, что крепкая и постоянная поддержка Украины сохраняется со стороны ЕС.

Как Украине перехватить инициативу в войне

Аналитики подчеркивают, что Украине необходимо будет наносить мощные удары вглубь территории РФ, поскольку страна-агрессорка использует внутреннюю железнодорожную сеть для поддержки оккупированных украинских территорий.

Даже со всеми средствами противовоздушной обороны, Украина все еще далека от того, чтобы иметь достаточный потенциал для покрытия огромной территории.

Поэтому украинским военным необходимо наносить удары по авиабазам России, бомбардировщикам и пусковым установкам.

Первый шаг в этом направлении, как отмечают авторы материала, сделала Великобритания, позволив Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по российской территории.

В настоящее время США должны разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты TACMS для нанесения ударов по объектам внутри России.

Кроме этого, Украина также требует от партнеров усиления воздушной защиты.

Российская военно-воздушная мощь, особенно ее боевые вертолеты и беспилотники, была одной из ключевых причин того, что контрнаступление Украины в 2023 году сошло на нет.

РФ потеряла всего около 10% своих самолетов.

Таким образом, Украине нужны не только системы ПВО, а собственные мощные воздушные силы, чтобы победить авиацию страны-агрессорки, наносить удары по российским базам и останавливать российскую бронетехнику.

Истребители F-16, которые некоторые союзники США в Европе отправят в Украину, помогут в этом, особенно если они будут оснащены соответствующими боеприпасами.

Однако авторы материала предупреждают, что эти самолеты вряд ли станут спасительным кругом для украинских ВВС.

Для получения Украиной необходимого ей военно-воздушного потенциала понадобится более широкий набор возможностей, в частности, более высоколетающие, сложные беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы с наземных или воздушных платформ.

Наконец, Украина должна будет взять на себя больший операционный риск, если и когда она начнет контрнаступление… Придется принять операционный риск и столкнуться с вероятной возможностью того, что первые дни или недели этого контрнаступления будут стоить им больших потерь в живой силе и материальных средств для того, чтобы создать такой оперативный прорыв, который может разрушить российские оборонные рубежи, отмечают авторы материала. Поделиться

Они добавляют, что война в Украине может выглядеть особенно мрачной, но результат конфликта далек от того, чтобы быть определенным.

Если Украина хочет восстановить утраченную оперативную динамику, ей понадобится большее оборудование и боеприпасы.

Благодаря последним пакетам помощи, Украина имеет ресурсы для их получения.

Они добавляют, что война в Украине может выглядеть особенно мрачной сейчас, но результат конфликта далек от того, чтобы быть определенным.

Если Украина хочет восстановить утраченную оперативную динамику, ей понадобится большее оборудование и боеприпасы.

Благодаря последним пакетам помощи, Украина имеет ресурсы для их получения.