Стратегія адміністрації президента США Джо Байдена щодо збереження підтримки України, однак дотримання певних обмежень для контролю за рівнем ескалації з боку Росії стає все більш суперечливою.

Чому у Білому домі мають змінити стратегію щодо розв’язаної РФ війни проти України

Автори матеріалу зазначають, що з одного боку у Білому домі обіцяють збереження підтримки України, з іншого боку висловлюють постійне занепокоєння ризиком прямої ескалації з Росією.

Обидві цілі є похвальними, але в сукупності вони дедалі частіше працюють на різний результат. Зрештою, балансування Байдена стане неможливим, — підкреслюють журналісти видання. Поширити

У матеріалі підкреслюється, що ключовими пунктами стратегії Білого дому щодо розв’язаної Росією злочинної війни проти України є припущення, що західна підтримка зберігає час на боці українських військових.

Після відбиття українськими військовими початкового наступу окупаційної армії РФ це твердження виглядало вірним.

При цьому у Білому домі були переконані, що Україні не стане на заваді низка обмежень, зокрема, обмеження типів озброєнь, які передаються Україні для завдання ударів виключно по окупованих Росією українських територіях.

Однак наразі, як зазначають автори матеріалу, твердження, що час на боці України виглядає сумнівно, адже Росія набагато швидше, ніж очікувалось відновлює власну армію.

Незважаючи на санкції, російська економіка продемонструвала скромне зростання у 2023 році і має всі шанси повторити його цього року.

При цьому, як зазначається у матеріалі, стратегічне становище України стає дедалі небезпечнішим.

Через дефіцит озброєнь та боєприпасів українські військові змушені були поступитись низкою позицій на східному фронті.

Незважаючи на те, що американська зброя зараз знову надходить до України, потрібен час, щоб вона потрапила на фронт.

Можливо, навіть більш нагальною, ніж військова ситуація, є політична динаміка війни. Півтора роки тому ми писали, що США мають більше терпіння для підтримки України, ніж вважали тоді багато коментаторів… Тим не менш, не можна заперечувати, що будь-яка майбутня допомога Україні стикається зі значними перешкодами… Майбутня допомога Україні може залежати від того, хто переможе на виборах у США, — підкреслюють автори матеріалу. Поширити

При цьому журналісти попереджають, що Україна також має менше можливостей змінити стратегічний наратив.

Наразі через кризу на Близькому Сході та наближення президентських виборів в США Україна більше не має такої кількості світової уваги, як на початку злочинного вторгнення окупаційної армії РФ.

При цьому журналісти зазначають, що міцна і постійна підтримка України зберігається з боку ЄС.

Як Україні перехопити ініціативу у війні

Аналітики підкреслюють, що Україні необхідно буде завдавати потужних ударів вглиб території РФ, оскільки країна-агресорка використовує внутрішню залізничну мережу для підтримки окупованих українських територій.

Навіть з усіма засобами протиповітряної оборони Україна все ще далека від того, щоб мати достатній потенціал для покриття величезної території.

Тому українським військовим необхідно завдавати ударів по авіабазам Росії, бомбардувальникам і пусковим установкам.

Перший крок у цьому напрямку, як зазначають автори матеріалу, зробила Велика Британія, дозволивши Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow для ударів по російській території.

Наразі США мають дозволити Україні використовувати далекобійні ракети TACMS для нанесення ударів по об'єктах всередині Росії.

Окрім цього Україна також потребує від партнерів посилення повітряного захисту.

Російська військово-повітряна міць — особливо її бойові вертольоти і безпілотники — була однією з ключових причин того, що контрнаступ України у 2023 році зійшов нанівець.

РФ втратила лише близько 10% своїх літаків.

Таким чином Україні потрібні не тільки системи ППО, а власні потужні повітряні сили, щоб перемогти авіацію країни-агресорки, завдавати ударів по російських базах і зупиняти російську бронетехніку.

Винищувачі F-16, які деякі союзники США в Європі відправлять в Україну допоможуть у цьому, особливо якщо вони будуть оснащені відповідними боєприпасами.

Однак автори матеріалу попереджають, що ці літаки навряд чи стануть рятівним колом для українських ВПС.

Для отримання Україною необхідного їй військово-повітряного потенціалу, знадобиться ширший набір можливостей, зокрема більш високолітаючі, складні безпілотники і засоби радіоелектронної боротьби з наземних або повітряних платформ.

Нарешті, Україна повинна буде взяти на себе більший операційний ризик, якщо і коли вона почне контрнаступ… Доведеться прийняти операційний ризик і зіткнутися з імовірною можливістю того, що перші дні або тижні цього контрнаступу коштуватимуть їм великих втрат у живій силі і матеріальних засобах для того, щоб створити такий оперативний прорив, який може зруйнувати російські оборонні рубежі, — зазначають автори матеріалу. Поширити

Вони додають, війна в Україні може виглядати особливо похмурою наразі, але результат конфлікту далекий від того, щоб бути визначеним.

Якщо Україна хоче відновити втрачену оперативну динаміку, їй знадобиться більше обладнання та боєприпасів.

Завдяки останнім пакетам допомоги Україна має ресурси для їх отримання.

Вони додають, війна в Україні може виглядати особливо похмурою наразі, але результат конфлікту далекий від того, щоб бути визначеним.

Якщо Україна хоче відновити втрачену оперативну динаміку, їй знадобиться більше обладнання та боєприпасів.

Завдяки останнім пакетам допомоги Україна має ресурси для їх отримання.