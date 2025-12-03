Что интересного посмотреть на YouTube — онлайн-карта украинских каналов

Айтишник Антон Демченко создал универсальную онлайн-карту, охватывающую 10 000 украинских YouTube-каналов на разные темы. Стоит отметить, что на ней вы можете найти Online.UA и просмотреть интересные интервью, документальные фильмы и спецпроекты нашей команды.
Главные тезисы
- Благодаря инициативе Антона Демченко можно легко найти качественный украинский контент на YouTube.
- Карта группирует видео по темам. YouTube-канал Online.UA находится в разделе "Геополитика и медиаанализ".
Как выглядит онлайн-карта украинского YouTube
Ни для кого не секрет, что качественного и интересного украинского контента в медиапространстве стало гораздо больше именно после полномасштабного вторжения России.
У YouTube также открылось второе дыхание, ведь зритель отказался от просмотра российских инфлюэнсеров и сконцентрировал внимание на отечественных креаторах.
На этом фоне айтовец Антон Демченко решил создать универсальную карту украинского Ютубу и сгруппировать контент по темам: игры, политика, музыка, спорт, книги, образование, медицина и, конечно, война.
Следует отметить, что в этом ему помог искусственный интеллект, пишет "Шо там?".
Также указано, что каждый кружочек на созданной карте — это отдельный канал, а его размеры отображают количество подписчиков.
Что важно понимать, YouTube-канал Online.UA находится в разделе "Геополитика и медиаанализ" — он насчитывает более 169 тысяч подписчиков и около 2,5 тысяч видео.
