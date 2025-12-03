Что интересного посмотреть на YouTube — онлайн-карта украинских каналов
Источник:  online.ua

Айтишник Антон Демченко создал универсальную онлайн-карту, охватывающую 10 000 украинских YouTube-каналов на разные темы. Стоит отметить, что на ней вы можете найти Online.UA и просмотреть интересные интервью, документальные фильмы и спецпроекты нашей команды.

Главные тезисы

  • Благодаря инициативе Антона Демченко можно легко найти качественный украинский контент на YouTube.
  • Карта группирует видео по темам. YouTube-канал Online.UA находится в разделе "Геополитика и медиаанализ".

Ни для кого не секрет, что качественного и интересного украинского контента в медиапространстве стало гораздо больше именно после полномасштабного вторжения России.

У YouTube также открылось второе дыхание, ведь зритель отказался от просмотра российских инфлюэнсеров и сконцентрировал внимание на отечественных креаторах.

На этом фоне айтовец Антон Демченко решил создать универсальную карту украинского Ютубу и сгруппировать контент по темам: игры, политика, музыка, спорт, книги, образование, медицина и, конечно, война.

Следует отметить, что в этом ему помог искусственный интеллект, пишет "Шо там?".

Также указано, что каждый кружочек на созданной карте — это отдельный канал, а его размеры отображают количество подписчиков.

Пока на карте только те каналы, у которых более тысячи подписчиков. Но разработчик планирует дополнять ее, чтобы поддержать еще больше украинских ютуберов и помочь нам с вами в поиске новых каналов в соответствии с собственными предпочтениями.

Что важно понимать, YouTube-канал Online.UA находится в разделе "Геополитика и медиаанализ" — он насчитывает более 169 тысяч подписчиков и около 2,5 тысяч видео.

Фото: скриншот

