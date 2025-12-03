Що цікавого подивитися на YouTube — онлайн-мапа українських каналів

Айтівець Антон Демченко створив універсальну онлайн-мапу, яка охоплює 10 000 українських YouTube-каналів на різні теми. Варто зазначити, що на ній ви можете знайти й Online.UA та переглянути найцікавіші інтерв'ю, документальні стрічки та спецпроєкти нашої команди.

Як виглядає онлайн-мапа українського YouTube

Ні для кого не секрет, що якісного та цікавого українського контенту в медіа-просторі стало набагато більше саме після повномасштабного вторгнення Росії.

У YouTube також відкрилося друге дихання, адже глядач відмовився від перегляду російських інфлюенсерів й сконцентрував увагу на вітчизняних креаторах.

На цьому тлі айтівець Антон Демченко вирішив створити універсальну мапу українського Ютубу та згрупувати контент за темами: ігри, політика, музика, спорт, книги, освіта, медицина та, звичайно, війна.

Варто зазначити, що у цьому йому допоміг штучний інтелект, пише “Шо там?”.

Також зазначається, що кожний кружечок на створеній мапі — це окремий канал, а його розміри відображають його кількість підписників.

Поки на карті лише ті канали, які мають понад тисячу підписників. Але розробник планує доповнювати її, аби підтримати ще більше українських ютуберів і допомогти нам із вами в пошуку нових каналів відповідно до власних уподобань. Поширити

Що важливо розуміти, YouTube-канал Online.UA знаходиться у розділі “Геополітика та медіааналіз” — він налічує понад 169 тисяч підписників та близько 2,5 тис відео.