Что мешает назначению нового посла Украины в Венгрии — ответ Кулебы

Вскоре Федор Шандор должен быть назначен послом Украины в Венгрии. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Почему в Венгрии не назначили посла Украины

Кулеба объяснил, что задержка обусловлена двумя причинами.

Задержка этого вопроса возникла по двум причинам. Первая причина — ему нужно было уволиться из Вооруженных Сил Украины. Это большая проблема, но вроде бы какая-то юридическая модель была найдена. Второе — восстановленная процедура спец проверок для кандидатов на послов и для уже назначенных послов. Он прошел, насколько мне известно, эту проверку или уже на финальной стадии прохождения Поделиться

Он добавил, что назначение Шандора будет вот-вот.

Напомним, что у Украины нет посла в Венгрии с июля 2022 года, когда Зеленский уволил с этой должности Людмилу Непоп.

Федор Шадора — украинец венгерского происхождения из Закарпатья, профессор Ужгородского национального университета, в феврале 2022 года пошел на войну добровольцем.

8 августа 2023 года президент Венгрии Каталин Новак дала согласие на назначение нового посла Украины.

Встреча Украины и Венгрии в Ужгороде

29 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретились в Ужгороде.

Венгрия призвала Украину вернуть права своему национальному меньшинству, которые у нее были до 2015 года и предоставила просьбу на 11 пунктов: в списке восстановления статуса национальной школы, возможности составлять аттестат зрелости на венгерском языке и пользоваться венгерским в сфере общественной жизни.

Кулеба отметил, что под эгидой МИД будет собрана специальная комиссия, которая через десять дней должна представить на рассмотрение правительств обеих стран конкретное понимание, как и что из этого перечня вопросов требуется решение, а что урегулировано.