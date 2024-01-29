Що заважає призначенню нового посла України в Угорщині — відповідь Кулеби

Незабаром Федора Шандора мають призначити послом України в Угорщині. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Чому в Угорщині не призначили посла України

Кулеба пояснив, що затримка зумовлена двома причинами.

Затримка цього питання виникла з двох причин. Перша причина — йому треба було звільнитись зі Збройних Сил України. Це велика проблема, але начебто якась юридична модель була знайдена. Друге — відновлена процедура спец перевірок для кандидатів на послів та для вже призначених послів. Він пройшов, наскільки мені відомо, цю перевірку, чи вже на фінальній стадії проходження Поширити

Він додав, що призначення Шандора буде «ось-ось».

Нагадаємо, що Україна не має посла в Угорщині з липня 2022 року, коли Зеленський звільнив із цієї посади Людмилу Непоп.

Федір Шадора — українець угорського походження з Закарпаття, професор Ужгородського національного університету, у лютому 2022 року пішов на війну добровольцем.

8 серпня 2023 року президентка Угорщини Каталін Новак дала згоду на призначення нового посла України.

Зустріч України та Угорщини в Ужгороді

29 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зустрілися в Ужгороді.

Угорщина закликала Україну повернути права своїй національній меншині, які в неї були до 2015 року та надала прохання на 11 пунктів: у списку відновлення статусу національної школи, можливості складати атестат зрілості угорською мовою та користуватися угорською у сфері суспільного життя.

Кулеба зазначив, що під егідою МЗС буде зібрано спеціальну комісію, яка через десять днів має представити на розгляд урядів обох країн конкретне розуміння, як і що з того переліку запитань потребує вирішення, а що врегульовано.