Що заважає призначенню нового посла України в Угорщині — відповідь Кулеби

Незабаром Федора Шандора мають призначити послом України в Угорщині. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Чому в Угорщині не призначили посла України
Кулеба пояснив, що затримка зумовлена двома причинами.
Він додав, що призначення Шандора буде «ось-ось».
Нагадаємо, що Україна не має посла в Угорщині з липня 2022 року, коли Зеленський звільнив із цієї посади Людмилу Непоп.
Федір Шадора — українець угорського походження з Закарпаття, професор Ужгородського національного університету, у лютому 2022 року пішов на війну добровольцем.
8 серпня 2023 року президентка Угорщини Каталін Новак дала згоду на призначення нового посла України.
Зустріч України та Угорщини в Ужгороді
29 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зустрілися в Ужгороді.
Угорщина закликала Україну повернути права своїй національній меншині, які в неї були до 2015 року та надала прохання на 11 пунктів: у списку відновлення статусу національної школи, можливості складати атестат зрілості угорською мовою та користуватися угорською у сфері суспільного життя.
Кулеба зазначив, що під егідою МЗС буде зібрано спеціальну комісію, яка через десять днів має представити на розгляд урядів обох країн конкретне розуміння, як і що з того переліку запитань потребує вирішення, а що врегульовано.
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