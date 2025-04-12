Что может потерять США из-за торговых войн Трампа — ответ аналитиков
Категория
Экономика
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Что может потерять США из-за торговых войн Трампа — ответ аналитиков

Трамп
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Источник:  The Washington Post

Китай на этой неделе сократил количество американских фильмов, которые можно показывать в стране, в ответ на тарифы США. Президент США Дональд Трамп отнесся к этому с "насмешкой". Однако это свидетельствует о близорукости торговой войны Трампа.

Главные тезисы

  • Оценка потерь от торговых войн Трампа для экономики США включает снижение доллара и утрату мирового влияния.
  • Сокращение финансирования обороны из-за утраты лидерской роли в мировой торговле может ослабить военную мощь США.
  • Роль доллара как мировой резервной валюты приносит выгоду, превышающую потенциальные издержки от его высокой стоимости.

Что теряет США из-за торговых войн Трампа

Недавно инвесторы начали массово избавляться от доллара (его курс упал примерно на 8% со дня инаугурации Трампа) и американских казначейских облигаций (доходность 10-летних бумаг превысила 4,5%), они продемонстрировали, каким может быть мир, если США и дальше будут отступать от своей глобальной лидерской роли, которую они выполняли.

В то же время сообщается, что Трамп, несмотря на 90-дневную паузу во введении новых тарифов для всех стран, кроме Китая по-прежнему настаивает на том, что остальной мир "обкрадывает" США. Он изображает партнеров в Европе и Азии как паразитов, десятилетиями живших на средства Америки.

В качестве доказательства он приводит торговый дефицит США, в прошлом году составлявший 918 млрд дол. В то же время президент США сильно преувеличивает дефицит с Китаем, утверждая, что он втрое больше реального.

Трамп также неоднократно заявлял, что Европа вообще ничего не покупает у США — хотя на самом деле Европейский союз приобрел у Америки товаров и услуг на 649 млрд долл. только в 2024 году.

Однако говорится, что определенная "несправедливость в мировой торговле" все же существует: другим странам часто проще продавать товары в США, чем американским компаниям — за рубежом.

Но это не повод демонтировать систему мировой торговли, которая по большому счету приносит США огромную выгоду. Если Америка откажется от терпимости к небольшим перекосам, то она потеряет значительное влияние на эту систему.

Кроме того, уточняется, что за полвека с торговым дефицитом экономика США увеличилась в четыре раза (с поправкой на инфляцию). Журналисты отмечают, что оценить в денежном эквиваленте сколько США могут потерять, отказавшись от своего ведущего положения, невозможно.

Советники Трампа утверждают, что доллар должен быть слабее, чтобы стимулировать экспорт и сократить торговый дефицит. Но роль доллара как мировой резервной валюты приносит дивиденды, многократно превышающие потенциальные издержки от его высокой стоимости. Около 60% мировых валютных резервов хранятся в долларах; 64% мирового долга номинированы в долларах; 54% внешнеторговых контрактов оформляются в долларах.

Это означает, что другие страны фактически финансируют американский долг, что снижает стоимость заимствований и обслуживания долга правительству США и американским потребителям. Это также помогает поддерживать стабильные цены на импортные товары и снижает риск валютного кризиса в США.

Исторически, если экономическое влияние страны уменьшается, то ослабевает и ее военная мощь из-за нехватки финансов на оборону.

Пока Трамп ставит все преимущества американского лидерства под сомнение. Он демонтирует первенство США в мировой торговле и избегает защиты союзников. Если он продолжит в том же духе, то США рискуют потерять больше власти и влияния, чем можно представить. А мир станет менее безопасным.

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