Що може втратити США через торгові війни Трампа — відповідь аналітиків

Китай цього тижня скоротив кількість американських фільмів, які можна показувати в країні, у відповідь на тарифи США. Президент США Дональд Трамп поставився до цього з "насмішкою". Проте це свідчить про короткозорість торгівельної війни Трампа.

Що втрачає США через торгові війни Трампа

Нещодавно інвестори почали масово позбуватися долара (його курс впав приблизно на 8% від дня інавгурації Трампа) і американських скарбничих облігацій (прибутковість 10-річних паперів перевищила 4,5%), вони продемонстрували, яким може бути світ, якщо США і далі відступатимуть від своєї глобальної лідерської ролі, яку вони виконували останні 80 років, забезпечуючи стабільність і процвітання.

Водночас повідомляється, що Трамп, попри 90-денну паузу у введенні нових тарифів для всіх країн, крім Китаю, як і раніше, наполягає на тому, що решта світу "обкрадає" США. Він зображує партнерів у Європі та Азії як паразитів, які десятиліттями жили коштом Америки. Поширити

Як доказ він наводить торговий дефіцит США, який торік становив 918 млрд дол. Водночас президент США сильно перебільшує дефіцит із Китаєм, стверджуючи, що він утричі більший за реальний.

Трамп також неодноразово заявляв, що Європа взагалі нічого не купує у США — хоча насправді Європейський союз придбав в Америки товарів і послуг на 649 млрд дол тільки 2024 року.

Однак також ідеться, що певна "несправедливість у світовій торгівлі" все ж таки існує: іншим країнам часто простіше продавати товари в США, ніж американським компаніям — за кордоном.

Але це не привід демонтувати систему світової торгівлі, яка, за великим рахунком, приносить США величезну вигоду. Якщо Америка відмовиться від терпимості до невеликих перекосів, вона втратить значний вплив на цю систему. Поширити

Крім того, уточнюється, що за півстоліття з торгівельним дефіцитом, економіка США збільшилася в чотири рази (з поправкою на інфляцію). Журналісти зазначають, що оцінити в грошовому еквіваленті, скільки США можуть втратити, відмовившись від свого провідного становища, неможливо.

Радники Трампа стверджують, що долар має бути слабшим — щоб стимулювати експорт і скоротити торговий дефіцит. Але роль долара як світової резервної валюти приносить дивіденди, що багаторазово перевищують потенційні витрати від його високої вартості. Майже 60% світових валютних резервів зберігаються в доларах; 64% світового боргу номіновано в доларах; 54% зовнішньоторгівельних контрактів оформляються в доларах.

Це означає, що інші країни фактично фінансують американський борг, що знижує вартість запозичень і обслуговування боргу для уряду США і для американських споживачів. Це також допомагає підтримувати стабільні ціни на імпортні товари та зменшує ризик валютної кризи в США.

Історично, якщо економічний вплив країни зменшується, то слабшає і її військова міць — через брак фінансів на оборону.

Наразі ж Трамп ставить усі переваги американського лідерства під сумнів. Він демонтує першість США у світовій торгівлі та уникає захисту союзників. Якщо він продовжить у тому ж дусі, США ризикують втратити більше влади і впливу, ніж можна уявити. А світ стане менш безпечним.