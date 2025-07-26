Что нужно сделать Украине для эффективного производства дронов — мнение разработчиков

Для технологического прорыва в производстве украинских дронов необходимы изменения в государственной политике и инвестиционной поддержке. Разработчики рассказали, что нужно для эффективной работы этой сферы на этапе войны против России.

Что нужно сделать государству для технологического прорыва в производстве дронов

В компании TechEx говорят, что Украина должна провести масштабные инвестиции в глубокие технологии, стабильность и безопасность производства, а также экспорт в партнерство с ЕС.

Представители компании говорят, что для стабильности и эффективности производства необходимо иметь:

долгосрочные контракты — должны быть государственные заказы на годы вперед, чтобы можно было вкладывать средства в автоматизацию, расширение линий и производство электроники в Украине;

доступное финансирование на глубокую локализацию — речь идет о грантах, льготных кредитах, которые могут помочь наладить производство высокотехнологичных составляющих, в том числе камер, материала для рам, двигателей, электроники;

защита производств и поставщиков — обеспечение физической защиты производственных мощностей, складов и R&D-центров, а также их рассредоточение по регионам;

расширение сотрудничества с ЕС и создание совместных предприятий.

Украинский дрон

Алексей Жулинский, руководитель изготовителя дронов на оптоволокне 3DTech, считает, что ключевым фактором успешных инноваций в оборонной отрасли является возможность для производителя видеть горизонт планирования и чувствовать поддержку со стороны государства.

Кроме того, качественная разработка всегда требует инвестиций ресурса, времени и специалистов. Все это возможно только при наличии долгосрочных контрактов, обеспечивающих предсказуемость и позволяющих предприятиям вкладываться в R&D. Поделиться

Важно создать прозрачную конкурентную среду между производителем и заказчиком.

Речь не обязательно о работе по предоплате, впрочем у производителя должна быть уверенность в том, что заказ у него есть. Для реализации таких контрактов помогла бы кредитная инвестиционная программа,

Отдельной проблемой называет Жулинская налоговая нагрузка. По его словам, украинский производитель составляющих к дронам платит НДС, тогда как импорт из Китая — нет.

Соучредитель производителя дронов VYRIY Дмитрий Бабенко отметил, что, прежде всего, со стороны государства нужно предоставить правильные ориентиры для производителей.

Что нужно для того, чтобы в Украине стали больше изготавливать дронов, которые нужны на сегодня и будут менять ход войны — это создать реальный рынок. Государство это уже делает. Первый шаг — возможность бригадам закупать продукцию напрямую у производителей: военные не будут покупать то, что не нужно или не работает. Поделиться

Второй шаг, по словам Дмитрия, — это создание DOT-Chain Defence. С помощью такой системы военные самостоятельно могли бы выбирать то, что им нужно, а производители будут иметь стимул делать то, что нужно фронту, технологически совершенствовать продукцию и увеличивать ее количество.