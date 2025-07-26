Що потрібно зробити Україні для ефективного виробництва дронів — думка розробників
Категорія
Україна
Дата публікації

Що потрібно зробити Україні для ефективного виробництва дронів — думка розробників

дрон
Джерело:  24 канал

Для технологічного прориву у виробництва українських дронів необхідні зміни в державній політиці та інвестиційній підтримці. Розробники розповіли, що треба для ефективної роботи цієї сфери на етапі війни проти Росії.

Головні тези:

  • Для технологічного прориву в українському виробництві дронів потрібні зміни в державній політиці та інвестиційна підтримка.
  • Україні необхідно провести масштабні інвестиції в глибокі технології, стабільність та безпеку виробництва, а також розширити експорт у партнерстві з ЄС.
  • Для стабільності та ефективності у виробництві дронів важливі довгострокові контракти, доступне фінансування на локалізацію та захист виробництв і постачальників.

Що потрібно зробити державі для технологічного прориву у виробництві дронів

У компанії TechEx говорять, що Україна повинна провести масштабні інвестиції в глибокі технології, стабільність та безпеку виробництва, а також експорт у партнерстві з ЄС.

Представники компанії кажуть, що для стабільності та ефективності виробництва необхідно мати:

  • довгострокові контракти — мають бути державні замовлення на роки вперед, аби було можливо вкладати кошти в автоматизацію, розширення ліній та виробництво електроніки в Україні;

  • доступне фінансування на глибоку локалізацію — йдеться про гранти, пільгові кредити, що можуть допомогти налагодити виробництво високотехнологічних складових, зокрема камер, матеріалу для рам, двигунів, електроніки;

  • захист виробництв та постачальників — забезпечення фізичного захисту виробничих потужностей, складів та R&D-центрів, а також їхнє розосередження по регіонах;

  • розширення співпраці з ЄС та створення спільних підприємств.

Український дрон

Олексій Жулінський, керівник виробника дронів на оптоволокні 3DTech, вважає, що ключовим чинником успішних інновацій в оборонній галузі є можливість для виробника бачити горизонт планування та відчувати підтримку з боку держави.

Окрім цього, якісна розробка завжди вимагає інвестицій ресурсу, часу та спеціалістів. Усе це можливо лише за наявності довгострокових контрактів, які забезпечують передбачуваність і дозволяють підприємствам вкладатися в R&D.

Важливо створити прозоре конкурентне середовище між виробником та замовником. Тоді виробник формуватиме своє планування виходячи із актуальних замовлень, бо зараз часто доводиться працювати "на учора".

Мова не обов’язково про роботу по передоплаті, втім, у виробника має бути впевненість у тому, що замовлення в нього є. Для реалізації таких контрактів допомогла б кредитна інвестиційна програма,

Окремою проблемою називає Жулінський податкове навантаження. За його словами, український виробник складників до дронів платить ПДВ, тоді як імпорт з Китаю — ні.

Співзасновник виробника дронів VYRIY Дмитро Бабенко зауважив, що насамперед з боку держави потрібно надати правильні орієнтири для виробників.

Що потрібно для того, аби в Україні стали більше виготовляти дронів, які потрібні станом на зараз та будуть змінювати хід війни — це створити реальний ринок. Держава це вже робить. Перший крок — можливість бригадам закуповувати продукцію напряму у виробників: військові не купуватимуть те, що не потрібно або не працює.

Другий крок, за словами Дмитра, — це створення DOT-Chain Defence. За допомогою такої системи військові самостійно могли б обирати те, що їм потрібно, а виробники натомість матимуть стимул робити те, що потрібно фронту, технологічно вдосконалювати продукцію та збільшувати її кількість.

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