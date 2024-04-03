Что оказывает влияние на движение звезд внутри галактик. Ученые дали неожиданный ответ

Все галактики начинают свою жизнь с упорядоченным вращением своих звезд, что влияет на вращение самой галактики. Но в некоторых галактиках движение звезд более хаотично и ученые не были уверены точно, что именно является причиной этого.

Что влияет на движение звезд внутри галактик

Предполагалось, что причиной может быть либо масса галактики, либо окружающая среда. Авторы нового исследования, опубликованного в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, провели анализ вращения нескольких тысяч галактик, и оказалось, что ни один из вышеперечисленных факторов не влияет на процесс движения звезд внутри галактик.

В молодых галактиках появляется очень много новых звезд, но у более старых этот процесс прекращается. Как выяснили ученые, любая молодая галактика будет вращаться, какой бы ни была ее окружающая среда, но в старых галактиках наблюдаются более хаотические орбиты звезд, где бы ни находились эти галактики.

В результате исследования ученые пришли к выводу, что ни масса галактики, ни окружающая среда не влияют на движение звезд так, как ее возраст. То есть, более хаотические движения звезд внутри галактики связаны именно с этим фактором. Это исследование помогло разобраться в причинах существования беспорядочных звездных орбит.

Исследование позволяет астрономам исключить многие процессы при попытке понять формирование галактик и так уточнить модели развития Вселенной. Далее учёные планируют создать новые модели эволюции галактик с более высокой детализацией. По словам ученых, новые результаты способствуют более четкому общему представлению о Вселенной.

Самая старая звезда во Вселенной: что известно

Это открытие является уникальной возможностью углубиться в процессы формирования элементов во Вселенной за его самые ранние дни.

В исследовании научный сотрудник Чикагского университета Анируд Чити и его коллеги представили результаты своей работы.

Они изучают так называемую астрономическую археологию, стремясь воспроизвести прошлое Вселенной, исследуя химические особенности древних звезд.

Согласно Чити, эта новая звезда, сформировавшаяся в другой галактике, дает уникальную возможность узнать о происходивших в разных уголках Вселенной процессах. Пока никто не смог выявить звезды первого поколения напрямую, эта звезда второго поколения дает нам ценные инсайты в ранние этапы формирования элементов.

Одна из ключевых задач для астрономов – найти следы древних звезд и изучить их состав. В этом исследовании фокус был направлен на Большое Магелланово Облако, яркую полосу звезд в Южном полушарии. Исследователи с помощью телескопов обнаружили десять древних звезд в этом облаке, одна из которых привлекла особое внимание.