Що впливає на рух зірок усередині галактик. Вчені дали неочікувану відповідь

Усі галактики починають своє життя з упорядкованим обертанням своїх зірок, що впливає на обертання самої галактики. Але в деяких галактиках рух зірок більш хаотичний і вчені не були впевнені точно, що саме є причиною цього.

Що впливає на рух зірок усередині галактик

Передбачалося, що причиною може бути або маса галактики, або навколишнє середовище. Автори нового дослідження, опублікованого в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, провели аналіз обертання кількох тисяч галактик, і виявилося, що жоден із перерахованих вище факторів не впливає на процес руху зірок усередині галактик.

У молодих галактиках з'являється дуже багато нових зірок, але в старіших цей процес припиняється. Як з'ясували вчені, будь-яка молода галактика буде обертатися, яким би не було її навколишнє середовище, але в старих галактиках спостерігаються більш хаотичні орбіти зірок, хоч де б не знаходилися ці галактики.

Унаслідок дослідження вчені дійшли висновку, що ні маса галактики, ні навколишнє середовище не впливають на рух зірок так, як її вік. Тобто більш хаотичні рухи зірок усередині галактики пов'язані саме з цим фактором. Це дослідження допомогло розібратися в причинах існування безладних зоряних орбіт.

Дослідження дає змогу астрономам виключити багато процесів під час спроби зрозуміти формування галактик і так уточнити моделі розвитку Всесвіту. Далі вчені планують створити нові моделі еволюції галактик з більш високою деталізацією. За словами вчених, нові результати сприяють більш чіткому загальному уявленню про Всесвіт.

Найстаріша зірка у Всесвіті: що відомо

Це відкриття є унікальною можливістю заглибитися в процеси формування елементів у Всесвіті за його найбільш ранні дні.

У дослідженні науковий співробітник Чиказького університету, Аніруд Чіті, і його колеги представили результати своєї роботи.

Вони вивчають так звану астрономічну археологію, прагнучи відтворити минуле Всесвіту, досліджуючи хімічні особливості стародавніх зірок.

Згідно Чіті, ця нова зірка, що сформувалася в іншій галактиці, надає унікальну можливість дізнатися про процеси, що відбувалися в різних куточках Всесвіту. Поки ніхто не зміг виявити зірки першого покоління безпосередньо, ця зірка другого покоління дає нам цінні інсайти в ранні етапи формування елементів.

Одне з ключових завдань для астрономів — знайти сліди древніх зірок і вивчити їхній склад. У цьому дослідженні фокус був спрямований на Велику Магелланову Хмару, яскраву смугу зірок у Південній півкулі. Дослідники за допомогою телескопів виявили десять стародавніх зірок у цій хмарі, одна з яких привернула особливу увагу.