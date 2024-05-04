Что помогает избегать блекаутов в Украине — ответ Минэнерго

Избегать блекаутов Украине сейчас помогают возобновляемые источники энергетики.
Почему в Украине нет блекаутов
Министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона рассказал, что помогает Украине избежать блекаута.
Атаки РФ на энергосистему Украины
На минувшей неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в результате российских атак половина энергетической системы Украины была повреждена.
По данным ДТЭК, от 24 февраля 2022 года российские войска атаковали украинские ТЭС почти в 180 раз.
В течение марта-апреля РФ нанесла масштабные атаки по энергосистеме Украины:
22 марта Россия нанесла самую масштабную атаку по украинской энергетике за последнее время. Уничтожена Змиевская ТЭС Харьковской области. ДТЭК потерял 50% генерации.
29 марта в ДТЭК сообщили, что через новую атаку 5 из 6 их ТЭС "повреждены очень сильно, некоторые блоки разрушены почти полностью, некоторые частично".
11 апреля российские войска разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области, которая являлась крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.
27 апреля войска РФ атаковали четыре украинских ТЭС — в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях. На одном из объектов начальник смены претерпел контузию.
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