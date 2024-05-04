Что помогает избегать блекаутов в Украине — ответ Минэнерго
Категория
Экономика
Дата публикации

Что помогает избегать блекаутов в Украине — ответ Минэнерго

блекаут
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Избегать блекаутов Украине сейчас помогают возобновляемые источники энергетики.

Почему в Украине нет блекаутов

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона рассказал, что помогает Украине избежать блекаута.

Вопреки масштабу атак... весной и летом у нас есть дополнительный ресурс — солнце, ветер. Это тот ресурс, который из-за географических и погодных условий очень ограничен зимой. Потому, безусловно, это помогает нам балансировать систему.

Герман Галущенко

Герман Галущенко

Министр энергетики Украины

Атаки РФ на энергосистему Украины

На минувшей неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в результате российских атак половина энергетической системы Украины была повреждена.

По данным ДТЭК, от 24 февраля 2022 года российские войска атаковали украинские ТЭС почти в 180 раз.

В течение марта-апреля РФ нанесла масштабные атаки по энергосистеме Украины:

  • 22 марта Россия нанесла самую масштабную атаку по украинской энергетике за последнее время. Уничтожена Змиевская ТЭС Харьковской области. ДТЭК потерял 50% генерации.

  • 29 марта в ДТЭК сообщили, что через новую атаку 5 из 6 их ТЭС "повреждены очень сильно, некоторые блоки разрушены почти полностью, некоторые частично".

  • 11 апреля российские войска разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области, которая являлась крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

  • 27 апреля войска РФ атаковали четыре украинских ТЭС — в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях. На одном из объектов начальник смены претерпел контузию.

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