Що допомагає уникати блекаутів в Україні — відповідь Міненерго
Категорія
Економіка
Дата публікації

Що допомагає уникати блекаутів в Україні — відповідь Міненерго

Блекаут
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Уникати блекаутів Україні зараз допомагають відновлювані джерела енергетики.

Чому в Україні немає блекаутів

Міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону розповів, що допомагає Україні уникнути блекауту.

Попри масштаб атак... весною та влітку у нас є додатковий ресурс — сонце, вітер. Це той ресурс, який через географічні та погодні умови дуже обмежений взимку. Тому, безумовно, це допомагає нам балансувати систему.

Герман Галущенко

Герман Галущенко

Міністр енергетики України

Атаки РФ на енергосистему України

Минулого тижня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що внаслідок російських атак половина енергетичної системи України була пошкоджена.

За даними ДТЕК, від 24 лютого 2022 року російські війська атакували українські ТЕС майже 180 разів.

Упродовж березня-квітня РФ завдала масштабних атак по енергосистемі України:

  • 22 березня Росія завдала наймасштабнішої атаки по українській енергетиці за останній час. Знищена Зміївська ТЕС на Харківщині. ДТЕК втратив 50% генерації.

  • 29 березня у ДТЕК повідомили, що ерез нову атаку 5 із 6 їхніх ТЕС “пошкоджено дуже сильно, деякі блоки зруйновано майже повністю, деякі частково”.

  • 11 квітня російські війська зруйнували Трипільську ТЕС у Київській області, яка була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

  • 27 квітня війська РФ атакували чотири українські ТЕС — у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. На одному з об’єктів начальник зміни зазнав контузії.

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