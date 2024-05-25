По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, Часов Яр в Донецкой области остается самым горячим участком фронта.
Что известно о ситуации в районе Часового Яра
Коваленко отметил, что российские оккупанты получили приказ усилить атаки в районе города.
Аналитик подчеркнул, что ситуация в районе Часового Яра остается сложной и напряженной.
Он отметил, что Часов Яр является самой высокой точкой в Донецкой области.
По этой причине российские оккупанты получили приказ увеличить количество атак на этом участке фронта во второй половине мая.
Что известно о тактике наступления армии РФ в районе Часового Яра
При этом Коваленко отмечает, что преступная армия РФ не до конца создала условия для проведения наступлений, в частности на южном фланге.
В частности, российские оккупанты до сих пор не решили поставленную задачу по установлению контроля над Клищиевкой и Андреевкой.
Коваленко подчеркнул, что в настоящее время подразделения оккупационной армии РФ пытаются закрепиться на восточных окраинах, в районе канала, который является частью восточной части Часового Яра.
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