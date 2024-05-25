Что известно о ситуации в районе Часового Яра

Коваленко отметил, что российские оккупанты получили приказ усилить атаки в районе города.

Аналитик подчеркнул, что ситуация в районе Часового Яра остается сложной и напряженной.

Это самая горячая точка на сегодняшний день по всей линии столкновения, поскольку для российских оккупационных войск город представляет собой предельно важную локацию, — объясняет эксперт. Поделиться

Он отметил, что Часов Яр является самой высокой точкой в Донецкой области.

По этой причине российские оккупанты получили приказ увеличить количество атак на этом участке фронта во второй половине мая.

Что известно о тактике наступления армии РФ в районе Часового Яра

При этом Коваленко отмечает, что преступная армия РФ не до конца создала условия для проведения наступлений, в частности на южном фланге.

В частности, российские оккупанты до сих пор не решили поставленную задачу по установлению контроля над Клищиевкой и Андреевкой.

Ивановское отчасти остается под контролем Украины в нескольких локациях. Это означает, что российские войска не уверены в своем положении на южном фланге, и начинать наступление на Часов Яр — преждевременно. Но их гонят в спину, им нужны результаты, особенно учитывая пошаговую помощь, которую Украина получает от партнеров, и ее появление в наиболее опасных локациях, — отмечает аналитик. Поделиться

Коваленко подчеркнул, что в настоящее время подразделения оккупационной армии РФ пытаются закрепиться на восточных окраинах, в районе канала, который является частью восточной части Часового Яра.