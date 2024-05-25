Що відбувається в районі Часового Яру — пояснення аналітика

Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру

Коваленко зазначив, що російські окупанти отримали наказ посилити атаки в районі міста.

Аналітик підкреслив, що ситуація в районі Часового Яру залишається складною і напруженою.

Це найгарячіша точка на сьогоднішній день на всій лінії зіткнення, оскільки для російських окупаційних військ місто являє собою гранично важливу локацію, — пояснює експерт. Поширити

Він зазначив, що Часів Яр є найвищою точкою на Донеччині.

З цієї причини російські окупанти отримали наказ збільшити кількість атак на цій ділянці фронту у другій половині травня.

Що відомо про тактику наступу армії РФ в районі Часового Яру

При цьому Коваленко зазначає, що злочинна армія РФ не до кінця створила умови для проведення наступів, зокрема, на південному фланзі.

Зокрема, російські окупанти досі не вирішили поставлене завдання із встановлення контролю над Кліщіївкою та Андріївкою.

Іванівське частково залишається під контролем України в декількох локаціях. Це означає, що російські війська не впевнені у своєму становищі на південному фланзі, і починати наступ на Часів Яр — передчасно. Але їх женуть у спину, їм потрібні результати, особливо з огляду на покрокову допомогу, яку Україна отримує від партнерів, і її появу в найбільш небезпечних локаціях, — зазначає аналітик. Поширити

Коваленко підкреслив, що наразі підрозділи окупаційної армії РФ намагаються закріпитись на східних околицях, у районі каналу, який є частиною східної частини Часового Яру.