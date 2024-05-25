Що відбувається в районі Часового Яру — пояснення аналітика

За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, Часів Яр на Донеччині залишається найгарячішою ділянкою фронту.
Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру
Коваленко зазначив, що російські окупанти отримали наказ посилити атаки в районі міста.
Аналітик підкреслив, що ситуація в районі Часового Яру залишається складною і напруженою.
Він зазначив, що Часів Яр є найвищою точкою на Донеччині.
З цієї причини російські окупанти отримали наказ збільшити кількість атак на цій ділянці фронту у другій половині травня.
Що відомо про тактику наступу армії РФ в районі Часового Яру
При цьому Коваленко зазначає, що злочинна армія РФ не до кінця створила умови для проведення наступів, зокрема, на південному фланзі.
Зокрема, російські окупанти досі не вирішили поставлене завдання із встановлення контролю над Кліщіївкою та Андріївкою.
Коваленко підкреслив, що наразі підрозділи окупаційної армії РФ намагаються закріпитись на східних околицях, у районі каналу, який є частиною східної частини Часового Яру.
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