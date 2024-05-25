Що відбувається в районі Часового Яру — пояснення аналітика
Категорія
Україна
Дата публікації

Що відбувається в районі Часового Яру — пояснення аналітика

Військовий ЗСУ
Джерело:  FREEДОМ

За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, Часів Яр на Донеччині залишається найгарячішою ділянкою фронту. 

Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру

Коваленко зазначив, що російські окупанти отримали наказ посилити атаки в районі міста.

Аналітик підкреслив, що ситуація в районі Часового Яру залишається складною і напруженою.

Це найгарячіша точка на сьогоднішній день на всій лінії зіткнення, оскільки для російських окупаційних військ місто являє собою гранично важливу локацію, — пояснює експерт.

Він зазначив, що Часів Яр є найвищою точкою на Донеччині.

З цієї причини російські окупанти отримали наказ збільшити кількість атак на цій ділянці фронту у другій половині травня.

Що відомо про тактику наступу армії РФ в районі Часового Яру

При цьому Коваленко зазначає, що злочинна армія РФ не до кінця створила умови для проведення наступів, зокрема, на південному фланзі.

Зокрема, російські окупанти досі не вирішили поставлене завдання із встановлення контролю над Кліщіївкою та Андріївкою.

Іванівське частково залишається під контролем України в декількох локаціях. Це означає, що російські війська не впевнені у своєму становищі на південному фланзі, і починати наступ на Часів Яр — передчасно. Але їх женуть у спину, їм потрібні результати, особливо з огляду на покрокову допомогу, яку Україна отримує від партнерів, і її появу в найбільш небезпечних локаціях, — зазначає аналітик.

Коваленко підкреслив, що наразі підрозділи окупаційної армії РФ намагаються закріпитись на східних околицях, у районі каналу, який є частиною східної частини Часового Яру.

Найзапекліші бої нині відбуваються саме тут. Загалом, на цей момент наступ призвів до того, що втрати у російських військ на цьому напрямку різко зросли, як у людських ресурсах, так і в механізованих підрозділах, які вони зараз активно залучають для посилення штурмових операцій, — зазначив аналітик.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чому РФ прагне за будь-яку ціну захопити Часів Яр — відповідь західних аналітиків
Військові ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Битва за Часів Яр. Розвідка Британія заявила про новий провал РФ
Міноборони Британії
армія РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Бійці ГУР відбили штурм армії РФ на Часів Яр — відео
ГУР
ГУР

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?