По словам командира батальона ударных комплексов БпЛА "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрия Федоренко, подразделения оккупационной армии РФ продолжают активные штурмы позиций ВСУ в районе Часового Яра Донецкой области.
Что известно о ситуации в районе Часового Яра
По его словам, даже в условиях дефицита артиллерийских снарядов украинские военные продолжают наносить российским оккупантам многочисленные потери в живой силе и военной технике.
Он также раскрыл причину, почему российские оккупанты пытаются как можно быстрее захватить Часов Яр.
Что известно о многочисленных потерях армии РФ на фронте
По информации издания BBC, преступная армия РФ на фронте в Украине продолжает прибегать к тактике так называемых "мясных" штурмов и делать ставку на преимущество в количестве.
В частности, заключенные, которых из России отправляют воевать против Украины, погибают уже через несколько месяцев.
Журналисты издания отмечают, что поименно известно о по меньшей мере 50 тыс. погибших российских военных в Украине при том, что реальные потери гораздо больше.
Утраты оккупационной армии РФ стремительно возрастают при проведении еще одного пришествия.
Так было весной 2023 года во время битвы за Бахмут, а также с октября 2023 года по весну 2024-го, когда россияне захватили Авдеевку.
Журналисты проанализированы могилы на 70 кладбищах по всей России.
Например, есть спутниковые изображения Богородского кладбища в Рязани, которые свидетельствуют, что появилось целое новое место для захоронения погибших солдат.
Завербованные заключенные играют большую роль в тактике "мясных" штурмов на фронте. Сами российские оккупанты анонимно признаются, что "зеков" не жалеют на фронте.
Речь идет о так называемых штурмовых группах "Шторм-Z".
Журналистам удалось подтвердить поименную гибель 9 тысяч российских заключенных, отправленных на передовую.
По данным BBC, во времена ПИК "Вагнера" бывшие заключенные выживали в среднем три месяца на фронте.
Те, кого позже завербовало министерство обороны РФ, жили в среднем всего два месяца.
Некоторые "зэки" были убиты на передовой в первые две недели после того, как отписали контракт.
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