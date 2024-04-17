Что известно о ситуации в районе Часового Яра

Это одна из следующих точек, которая является для них принципиально важной, противник будет пытаться выполнять эту задачу до 9 мая, поскольку есть четкая задача руководителя РФ, диктатора Путина. Соответственно российские войска продолжают концентрировать войска для того, чтобы продолжать давить на Временный Яр. Также, дополнительно давят по флангам, это Богдановка, Ивановское, для того чтобы взять Часов Яр в клещи, — подчеркнул Федоренко. Поделиться

По его словам, даже в условиях дефицита артиллерийских снарядов украинские военные продолжают наносить российским оккупантам многочисленные потери в живой силе и военной технике.

При совершении ударно-штурмовых действий враг теряет на поле боя от 40% до 70% той техники, которая участвовала в этих штурмовых действиях. Несмотря на это, они вводят резервы, — объясняет Федоренко. Поделиться

Он также раскрыл причину, почему российские оккупанты пытаются как можно быстрее захватить Часов Яр.

Для противника критически важно иметь тактические успехи. Это связано, в том числе, и с политическими процессами — вскоре инаугурация диктатора Путина. И, кроме того, 9 мая Путину нужно обратиться к населению и оправдать безумный ресурс, который тратится на эту войну. Хотя, по сути, повсюду, где оказалась нога оккупанта — это уничтоженная земля, — объясняет Федоренко. Поделиться

Что известно о многочисленных потерях армии РФ на фронте

По информации издания BBC, преступная армия РФ на фронте в Украине продолжает прибегать к тактике так называемых "мясных" штурмов и делать ставку на преимущество в количестве.

В частности, заключенные, которых из России отправляют воевать против Украины, погибают уже через несколько месяцев.

Журналисты издания отмечают, что поименно известно о по меньшей мере 50 тыс. погибших российских военных в Украине при том, что реальные потери гораздо больше.

Утраты оккупационной армии РФ стремительно возрастают при проведении еще одного пришествия.

Так было весной 2023 года во время битвы за Бахмут, а также с октября 2023 года по весну 2024-го, когда россияне захватили Авдеевку.

Журналисты проанализированы могилы на 70 кладбищах по всей России.

Например, есть спутниковые изображения Богородского кладбища в Рязани, которые свидетельствуют, что появилось целое новое место для захоронения погибших солдат.

Завербованные заключенные играют большую роль в тактике "мясных" штурмов на фронте. Сами российские оккупанты анонимно признаются, что "зеков" не жалеют на фронте.

Речь идет о так называемых штурмовых группах "Шторм-Z".

Журналистам удалось подтвердить поименную гибель 9 тысяч российских заключенных, отправленных на передовую.

По данным BBC, во времена ПИК "Вагнера" бывшие заключенные выживали в среднем три месяца на фронте.

Те, кого позже завербовало министерство обороны РФ, жили в среднем всего два месяца.

Некоторые "зэки" были убиты на передовой в первые две недели после того, как отписали контракт.