За словами командира батальйону ударних комплексів БпЛА "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрія Федоренка, підрозділи окупаційної армії РФ продовжують активні штурми позицій ЗСУ в районі Часового Яру на Донеччині.

Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру

Це є однією з наступних точок, яка є для них принципово важливою, противник буде намагатися виконувати це завдання до 9 травня, оскільки є чітке завдання керманича РФ, диктатора Путіна. Відповідно російські війська продовжують концентрувати війська для того, щоб продовжувати тиснути на Часів Яр. Також, додатково тиснуть по флангах, це Богданівка, Іванівське, для того, щоб взяти Часів Яр у кліщата, — підкреслив Федоренко. Поширити

За його словами, навіть в умовах дефіциту артилерійських снарядів українські військові продовжують завдавати російським окупантам численних втрат у живій силі та військовій техніці.

Під час вчинення ударно-штурмових дій, ворог втрачає на полі бою від 40% до 70% тієї техніки, яка брала участь у цих штурмових діях. Не зважаючи на це, вони вводять резерви, — пояснює Федоренко. Поширити

Він також розкрив причину, чому російські окупанти намагаються якнайшвидше захопити Часів Яр.

Для противника критично важливо мати тактичні успіхи. Це пов'язано зокрема і з політичними процесами — незабаром інавгурація диктатора Путіна. І, крім того, 9 травня Путіну треба звернутися до населення і виправдати шалений ресурс, який витрачається на цю війну. Хоча, по суті, всюди, де опинилася нога окупанта — це знищена земля, — пояснює Федоренко. Поширити

Що відомо про численні втрати армії РФ на фронті

За інформацією видання BBC, злочинна армія РФ на фронті в Україні продовжує вдаватись до тактики так званих “м’ясних” штурмів та робити ставку на перевагу у кількості.

Зокрема, ув’язнені, яких з Росії відправляють воювати проти України, гинуть вже за кілька місяців.

Журналісти видання зазначають, що поіменно відомо про щонайменше 50 тис загиблих російських військових в Україні при тому, що реальні втрати набагато більші.

Втрати окупаційної армії РФ стрімко зростають під час проведення чергового наступу.

Так було навесні 2023 року під час битви за Бахмут, а також з жовтня 2023 року до весни 2024-го, коли росіяни захопили Авдіївку.

Журналісти проанілізували могили на 70 кладовищах по всій Росії.

Наприклад, є супутникові зображення Богородського кладовища в Рязані, які свідчать, що з'явився цілий нове місце для поховання загиблих солдатів.

Завербовані ув'язнені відіграють велику роль у тактиці "м'ясних" штурмів на фронті. Самі російські окупанти анонімно зізнаються, що "зеків" не шкодують на фронті.

Йдеться про так звані штурмові групи "Шторм-Z".

Журналістам вдалося підтвердити поіменну загибель 9 тисяч російських ув'язнених, яких відправили на передову.

За даними BBC, за часів ПВК "Вагнера" колишні в’язні виживали в середньому три місяці на фронті.

Ті, кого пізніше завербувало міністерство оборони РФ, жили в середньому лише два місяці.

Деякі "зеки" були вбиті на передовій у перші два тижні після того, як відписали контракт.