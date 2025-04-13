Что скрывает обратная сторона Луны — новые данные ученых
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Что скрывает обратная сторона Луны — новые данные ученых

Обратная сторона Луны оказалась более обезвоженной, чем считалось
Читати українською
Источник:  Nature

Благодаря китайской миссии “Чанье-6” удалось узнать, что запасы воды на обратной стороне Луны значительно меньше, чем на видимой с Земли. По мнению ученых, эта разница может указывать на отличия пород под поверхностями разных полушарий спутника нашей планеты.

Главные тезисы

  • Образцы, которые получила "Чанье-6", являются пока единственными доступными ученым образцами с обратной стороны Луны.
  • Ученые смогли определить возраст вулканов спутника и найти породы из других тел.

Обратная сторона Луны оказалась более обезвоженной, чем считалось

Одна из главных целей планетологов — лучше понять этапы эволюции Луны.

Они продолжают анализировать гипотезу ее происхождения в результате гигантского столкновения космических тел.

Чтобы определить содержание воды в месячных образцах, ученые использовали методы анализа изотопного состава воды в апатитах, являющихся частью базальтов, образованных в результате плавления мантии. Так оказалось, что на каждый грамм исследованного образца приходится около 1,5 микрограмма.

Стоит обратить внимание, что на каждый грамм образца с видимой стороны Луны приходится до 200 микрограмм воды.

То, как различается рельеф Луны на обоих ее полушариях, указывая на разные эволюционные процессы, так и содержание воды может это отражать.

Ученые рассчитывают на то, что благодаря обнаруженным следам воды смогут определить, как столкновение, в результате которого возникла Луна, повлияло на химический состав спутника и его характеристики.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Астрономы нашли источник загадочных радиосигналов из космоса
космос
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Астрономы обнаружили в космосе кольцо Эйнштейна — фото
Кольцо Эйнштейна и интересные факты о нем
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
36 миллиардов солнц. Астрономы раскрыли одну из главных тайн космоса
черная дыра

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?