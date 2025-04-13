Что скрывает обратная сторона Луны — новые данные ученых

Благодаря китайской миссии “Чанье-6” удалось узнать, что запасы воды на обратной стороне Луны значительно меньше, чем на видимой с Земли. По мнению ученых, эта разница может указывать на отличия пород под поверхностями разных полушарий спутника нашей планеты.
Главные тезисы
- Образцы, которые получила "Чанье-6", являются пока единственными доступными ученым образцами с обратной стороны Луны.
- Ученые смогли определить возраст вулканов спутника и найти породы из других тел.
Обратная сторона Луны оказалась более обезвоженной, чем считалось
Одна из главных целей планетологов — лучше понять этапы эволюции Луны.
Они продолжают анализировать гипотезу ее происхождения в результате гигантского столкновения космических тел.
Стоит обратить внимание, что на каждый грамм образца с видимой стороны Луны приходится до 200 микрограмм воды.
То, как различается рельеф Луны на обоих ее полушариях, указывая на разные эволюционные процессы, так и содержание воды может это отражать.
Ученые рассчитывают на то, что благодаря обнаруженным следам воды смогут определить, как столкновение, в результате которого возникла Луна, повлияло на химический состав спутника и его характеристики.
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