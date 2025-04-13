Что скрывает обратная сторона Луны — новые данные ученых

Благодаря китайской миссии “Чанье-6” удалось узнать, что запасы воды на обратной стороне Луны значительно меньше, чем на видимой с Земли. По мнению ученых, эта разница может указывать на отличия пород под поверхностями разных полушарий спутника нашей планеты.

Обратная сторона Луны оказалась более обезвоженной, чем считалось

Одна из главных целей планетологов — лучше понять этапы эволюции Луны.

Они продолжают анализировать гипотезу ее происхождения в результате гигантского столкновения космических тел.

Чтобы определить содержание воды в месячных образцах, ученые использовали методы анализа изотопного состава воды в апатитах, являющихся частью базальтов, образованных в результате плавления мантии. Так оказалось, что на каждый грамм исследованного образца приходится около 1,5 микрограмма. Поделиться

Стоит обратить внимание, что на каждый грамм образца с видимой стороны Луны приходится до 200 микрограмм воды.

То, как различается рельеф Луны на обоих ее полушариях, указывая на разные эволюционные процессы, так и содержание воды может это отражать.

Ученые рассчитывают на то, что благодаря обнаруженным следам воды смогут определить, как столкновение, в результате которого возникла Луна, повлияло на химический состав спутника и его характеристики.