Що приховує зворотний бік Місяця — нові дані вчених

Завдяки китайській місії “Чан’е-6” вдалося дізнатися, що запаси води на зворотному боці Місяця значно менші, ніж на видимій з Землі. На переконання науковців, ця різниця може вказувати на відмінності порід під поверхнями різних півкуль супутника нашої планети.

Зворотний бік Місяця виявився більш зневодненим, ніж вважалося

Одна з головних цілей планетологів — краще зрозуміти етапи еволюції Місяця.

Вони продовжують аналізувати гіпотезу його походження внаслідок гігантського зіткнення космічних тіл.

Щоб визначити вміст води у місячних зразках, науковці використовували методи аналізу ізотопного складу води в апатитах, які є частиною базальтів, утворених в результаті плавлення мантії. Так виявилося, що води на кожен грам дослідженого зразка припадає близько 1,5 мікрограма. Поширити

Варто звернути увагу на те, що на кожен грам зразка з видимого боку Місяця припадає до 200 мікрограмів води.

Те, як різниться рельєф Місяця на обох його півкулях, вказуючи на різні еволюційні процеси, так і вміст води може це відображати.

Вчені розраховують на те, що завдяки виявленим слідами води зможуть визначити, як зіткнення, у якому виник Місяць, вплинуло на хімічний склад супутника та його характеристики.