Що приховує зворотний бік Місяця — нові дані вчених

Завдяки китайській місії “Чан’е-6” вдалося дізнатися, що запаси води на зворотному боці Місяця значно менші, ніж на видимій з Землі. На переконання науковців, ця різниця може вказувати на відмінності порід під поверхнями різних півкуль супутника нашої планети.
Головні тези:
- Зразки, які отримала “Чан’е-6” є поки єдиними доступними науковцям зразками зі зворотного боку Місяця.
- Наразі науковці змогли визначити вік вулканів супутника та знайти породи з інших тіл.
Зворотний бік Місяця виявився більш зневодненим, ніж вважалося
Одна з головних цілей планетологів — краще зрозуміти етапи еволюції Місяця.
Вони продовжують аналізувати гіпотезу його походження внаслідок гігантського зіткнення космічних тіл.
Варто звернути увагу на те, що на кожен грам зразка з видимого боку Місяця припадає до 200 мікрограмів води.
Те, як різниться рельєф Місяця на обох його півкулях, вказуючи на різні еволюційні процеси, так і вміст води може це відображати.
Вчені розраховують на те, що завдяки виявленим слідами води зможуть визначити, як зіткнення, у якому виник Місяць, вплинуло на хімічний склад супутника та його характеристики.
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