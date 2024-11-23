Что задумал Путин на Курщине — ответ Зеленского

Путин поставил задачу своей армии на Курщине

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на ІІІ Международной конференции по продовольственной безопасности Grain From Ukraine.

Глава украинского государства подчеркнул, что для Путина очень важно показать, что он контролирует ту ситуацию, которую он не контролирует.

Для Путина важнее всего вытеснить нас из Курского региона. И все эти истории, все эти показательные удары по новым ракетам — все это не просто так. Он поставил эту задачу. Я уверен, что он хочет нас вытеснить до 20 января следующего года. Владимир Зеленский Президент Украины

Также он добавил, что операция ВСУ в Курской области показала, что Россия не может защитить собственные территории, потому что Москва бросила все свои силы для того, чтобы оккупировать украинские земли.

В связи с этим, самая тяжелая ситуация для Украины именно на Донбассе. Кроме того, Зеленский рассказал, что на востоке недостаточно украинских войск.

Он (Путин — ред.) хочет показать, что он выполнит, как он сказал, задачу так называемой "специальной военной операции", оккупирует весь Донбасс, и ему нужно вытеснить нас из Курского направления. Вот эти две задачи у него есть. От этого соответственно и наши результаты: сложности на востоке. Да, там недостаточное количество ВСУ. Да, там неукомплектованность украинских подразделений по разным причинам, в том числе и медленная поставка помощи.

В то же время Зеленский подчеркнул, что самое главное, что Силы обороны Украины "там есть" и защищают Родину. Также по словам главы государства, Россия отмечает большие потери на Курском направлении, а Путин в свою очередь говорит, что вся судьба так называемой "СВО" зависит именно от этой операции.

У него (речь идет о Путине — ред.) таких потерь еще никогда не было. У нас одно из перехватов по Курскому направлению такое, что он передает через командование личные просьбы, что вся судьба "СВО" держится на Курской операции. Поделиться

Курская операция ВСУ

На днях издание The Telegraph также писало о том, что Путин хочет вернуть под контроль Курскую область до 20 января.

В частности, такие предположения есть у союзников по НАТО, поскольку российский диктатор отправил на это направление суммарно около 50 тыс российских и северокорейских солдат.

Ранее сообщалось, что украинские войска смогут удержать Курскую область под своим контролем до конца года. За это время россияне, по всей вероятности, будут продвигаться, но точно не смогут вернуть все территории. Так считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.