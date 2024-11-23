Що задумав Путін на Курщині — відповідь Зеленського

Путін поставив завдання своїй армії на Курщині

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на ІІІ Міжнародній конференції з продовольчої безпеки Grain From Ukraine.

Глава української держави підкреслив, що для Путіна дуже важливо показати, що він контролює ту ситуацію, які він не контролює.

Для Путіна найважливіше витіснити нас з Курського регіону. І всі ці історії, всі ці показові удари новими ракетами — все це не просто так. Він поставив це завдання. Я впевнений, що він хоче нас витіснити до 20 січня наступного року. Володимир Зеленський Президент України

Також він додав, що операція ЗСУ в Курській області показала, що Росія неспроможна захистити власні території, тому що Москва кинула вся свої сили для того, щоб окупувати українські землі.

У зв'язку з цим, найважча зараз ситуація для України саме на Донбасі. Крім того, Зеленський розповів, що на сході недостатньо українських військ.

Він (Путін — ред.) хоче показати, що він виконає, як він сказав, завдання так званої "спеціальної військової операції", окупує весь Донбас, і йому треба витіснити нас з Курського напрямку. Ось ці два завдання в нього є. Від цього, відповідно, і наші результати: складнощі на сході. Так, там недостатня кількість ЗСУ. Так, там неукомплектованість українських підрозділів через різні причини, в тому числі й повільне постачання допомоги.

Водночас Зеленський наголосив, що саме найголовніше те, що Сили оборони України "там є" і захищають Батьківщину. Також за словами голови держави, Росія зазначає великих втрат на Курському напрямку, а Путін своєю чергою каже, що вся доля так званої "СВО" залежить саме від цієї операції.

У нього (мова йде про Путіна — ред.) таких втрат ще ніколи не було. В нас одне з перехоплень по Курському напрямку таке, що він передає через командування особисті прохання, що вся доля "СВО" тримається на Курській операції. Поширити

Курська операція ЗСУ

Днями видання The Telegraph також писало про те, що Путін хоче повернути під контроль Курську область до 20 січня.

Зокрема такі припущення є у союзників по НАТО, оскільки російський диктатор відправив на цей напрямок сумарно близько 50 тис російських і північнокорейських солдатів.

Раніше повідомлялося, що українські війська зможуть утримати Курську область під своїм контролем до кінця року. За цей час росіяни, ймовірно, будуть просуватися, але точно не зможуть повернути всі території. Так вважає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.