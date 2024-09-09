Дело Гринкевичей. Суд продолжил арест четырем фигурантам

Печерский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей четырем фигурантам по делу поставки некачественной одежды для ВСУ, более известной как «дело Гринкевичей». Арест продлен на два месяца до 1 ноября 2024 года.

Четверым фигурантам «дела Гринкевичей» продлили арест

В рамках уголовного производства по поставкам некачественной одежды для ВСУ проходит пять человек. Им уже сообщили о подозрении.

По данным следствия, фигуранты способствовали поставке некачественной одежды украинской армии на сумму более 1 млрд грн.

В Печерском суде был выбран размер залога для каждого из фигурантов. Речь идет о таких суммах:

360 млн грн;

302 млн грн;

250 млн грн;

160 млн грн.

Под стражей находятся все подозреваемые по делу.

Фигурантам инкриминируют создание преступной организации, участие в ней и мошенничество, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах. Это ч. 1, 2 ст. 255 и ч. 5 ст. 190 УК Украины.

Игоря Гринкевича задержали за попытку дать взятку одному из руководителей ДБР

Что известно о «деле Гринкевичей»

Львовский предприниматель Игорь Гринкевич был задержан 23 декабря 2023 года. Он пытался подкупить Главного следователя управления ГБР.

Бизнесмен предлагал 500 тыс долл за содействие в возвращении имущества, на которое ранее наложили арест из-за проведения следствия в рамках уголовного производства.

Ему выдвинули подозрение в попытке дать взятку, а 17 января выдвинули новое подозрение. Гринкевича обвинили в оборудках с поставкой одежды для ВСУ.

Предварительно, из-за схем государство понесло убытки до 1 млрд грн.

Позже объявили в розыск сына Игоря Гринкевича Романа. Его также задержали.