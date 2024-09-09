Дело Гринкевичей. Суд продолжил арест четырем фигурантам
Категория
Украина
Дата публикации

Дело Гринкевичей. Суд продолжил арест четырем фигурантам

Офис Генерального прокурора
Гринкевич
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Печерский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей четырем фигурантам по делу поставки некачественной одежды для ВСУ, более известной как «дело Гринкевичей». Арест продлен на два месяца до 1 ноября 2024 года.

Главные тезисы

  • Печерский суд в Киеве продлил арест четырем фигурантам по делу Гринкевичей до 1 ноября 2024 года.
  • По делу проходят пять человек. Все они находятся под стражей.
  • Фигурантам инкриминируют создание преступной организации и мошенничество, связанное с поставками некачественной одежды для украинской армии на сумму более 1 млрд грн.
  • Игорь Гринкевич, задержанный по делу, также подозревается в попытке дать взятку и содействии в возвращении имущества, на которое ранее был наложен арест.

Четверым фигурантам «дела Гринкевичей» продлили арест

В рамках уголовного производства по поставкам некачественной одежды для ВСУ проходит пять человек. Им уже сообщили о подозрении.

По данным следствия, фигуранты способствовали поставке некачественной одежды украинской армии на сумму более 1 млрд грн.

В Печерском суде был выбран размер залога для каждого из фигурантов. Речь идет о таких суммах:

  • 360 млн грн;

  • 302 млн грн;

  • 250 млн грн;

  • 160 млн грн.

Под стражей находятся все подозреваемые по делу.

Фигурантам инкриминируют создание преступной организации, участие в ней и мошенничество, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах. Это ч. 1, 2 ст. 255 и ч. 5 ст. 190 УК Украины.

Игоря Гринкевича задержали за попытку дать взятку одному из руководителей ДБР

Что известно о «деле Гринкевичей»

Львовский предприниматель Игорь Гринкевич был задержан 23 декабря 2023 года. Он пытался подкупить Главного следователя управления ГБР.

Бизнесмен предлагал 500 тыс долл за содействие в возвращении имущества, на которое ранее наложили арест из-за проведения следствия в рамках уголовного производства.

Ему выдвинули подозрение в попытке дать взятку, а 17 января выдвинули новое подозрение. Гринкевича обвинили в оборудках с поставкой одежды для ВСУ.

Предварительно, из-за схем государство понесло убытки до 1 млрд грн.

Позже объявили в розыск сына Игоря Гринкевича Романа. Его также задержали.

В Минобороны расторгли контракты с фирмами Гринкевичей. Проводится аудит всех договоров с компаниями, которые могут быть причастны к бизнесу фигурантов.

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