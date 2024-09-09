Справа Гринкевичів. Суд продовжив арешт чотирьом фігурантам
Категорія
Україна
Дата публікації

Справа Гринкевичів. Суд продовжив арешт чотирьом фігурантам

Офіс Генерального прокурора
Гринкевич

Печерський районний суд міста Києва продовжив строк тримання під вартою чотирьом фігурантам по справі постачання неякісного одягу для ЗСУ, більш відомій як «справа Гринкевичів». Арешт продовжений на два місяці, до 1 листопада 2024 року.

Головні тези:

  • Печерський суд у Києві продовжив арешт чотирьом фігурантам у справі Гринкевичів до 1 листопада 2024 року.
  • По справі проходить п'ятеро людей. Усі вони під вартою.
  • Фігурантам інкримінують створення злочинної організації та шахрайство, пов'язане з постачанням неякісного одягу для української армії на суму понад 1 млрд грн.
  • Сам Ігор Гринкевич, затриманий у справі, підозрюється у намаганні дати хабаря та сприянні у поверненні майна, на яке раніше був накладений арешт.

Чотирьом фігурантам «справи Гринкевичів» продовжили арешт   

У межах кримінального провадження про постачання неякісного одягу для ЗСУ проходить п’ять людей. Їм вже повідомили про підозри.

За даними слідства, фігуранти сприяли постачанню неякісного одягу українській армії на суму більш як 1 млрд грн.

У Печерському суді обрали розмір застави для кожного з фігурантів. Йдеться про такі суми:

  • 360 млн грн; 

  • 302 млн грн; 

  • 250 млн грн;

  • 160 млн грн.

Під вартою перебувають усі підозрювані по справі.

Фігурантам інкримінують створення злочинної організації, участь у ній та шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах. Це ч. 1, 2 ст. 255 та ч. 5 ст. 190 КК України.

Ігоря Гринкевича затримали за спробу дати хабар одному з керівників ДБР

Що відомо про «справу Гринкевичів»  

Львівського підприємця Ігоря Гринкевича затримали 23 грудня 2023 року. Він намагався підкупити Головного слідчого управління ДБР.

Бізнесмен пропонував 500 тис дол за сприяння у поверненні майна, на яке раніше наклали арешт через проведення слідства в рамках кримінального провадження.

Йому висунули підозру у намаганні дати хабаря, а 17 січня висунули нову підозру. Гринкевича звинуватили в оборудках з постачанням одягу для ЗСУ.

Попередньо, через схеми держава зазнала збитків до 1 млрд грн.

Пізніше оголосили у розшук сина Ігоря Гринкевича Романа. Його також затримали.

У Міноборони скасували контракти з фірмами Гринкевичів. Проводиться аудит усіх договорів з компаніями, які можуть бути причетними до бізнесу фігурантів.

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