Дело Мазепы. Суд снизил размер залога и оставил бизнесмена под стражей
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Украина
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Дело Мазепы. Суд снизил размер залога и оставил бизнесмена под стражей

Игорь Мазепа
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Источник:  Суспільне

Апелляционный суд Киева оставил под стражей бизнесмена Игоря Мазепу по делу о незаконном завладении землей в Киевской области. В то же время ему снизили залог до 21 миллиона гривен.

Суд уменьшил залог для Игоря Мазепы

Сообщается, что суд решил частично удовлетворить апелляционные жалобы адвоката и прокурора.

Постановить новое решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей до 27 февраля с правом внесения залога в размере 21 миллиона гривен. Заявления о взятии на поруки отказать, — сообщил судья.

Размер залога был уменьшен с 349 миллионов 700 тысяч гривен до 21 миллиона гривен.

Мазепа принимал участие в заседании по видеосвязи.

В чем подозревают Мазепу

18 января сотрудники ГБР задержали директора инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу при попытке пересечь украинско-польскую границу.

Правоохранители сообщили, что он организатор схемы противоправного завладения землями, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры — Киевской ГЭС.

Также были задержаны еще три сообщника Мазепы, в том числе его брат.

В ноябре 2023 года правоохранители задержали участников преступной организации, противоправно завладевших более 7 гектарами земли Киевской ГЭС в течение 2020-2021 годов

В преступную организацию входило почти два десятка фигурантов: известные инвесторы в сфере строительства элитного жилья, их помощники, юристы, архитекторы, землеустроители, другие квалифицированные специалисты и представители госорганов.

Действия участников преступной организации и других лиц квалифицированы по статьям:

  • 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней),

  • 233 (Незаконная приватизация государственного, коммунального имущества),

  • 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Участникам преступной организации грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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