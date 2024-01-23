Игорь Мазепа

Апелляционный суд Киева оставил под стражей бизнесмена Игоря Мазепу по делу о незаконном завладении землей в Киевской области. В то же время ему снизили залог до 21 миллиона гривен.
Суд уменьшил залог для Игоря Мазепы
Сообщается, что суд решил частично удовлетворить апелляционные жалобы адвоката и прокурора.
Размер залога был уменьшен с 349 миллионов 700 тысяч гривен до 21 миллиона гривен.
Мазепа принимал участие в заседании по видеосвязи.
В чем подозревают Мазепу
18 января сотрудники ГБР задержали директора инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу при попытке пересечь украинско-польскую границу.
Правоохранители сообщили, что он организатор схемы противоправного завладения землями, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры — Киевской ГЭС.
Также были задержаны еще три сообщника Мазепы, в том числе его брат.
В ноябре 2023 года правоохранители задержали участников преступной организации, противоправно завладевших более 7 гектарами земли Киевской ГЭС в течение 2020-2021 годов
В преступную организацию входило почти два десятка фигурантов: известные инвесторы в сфере строительства элитного жилья, их помощники, юристы, архитекторы, землеустроители, другие квалифицированные специалисты и представители госорганов.
Действия участников преступной организации и других лиц квалифицированы по статьям:
255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней),
233 (Незаконная приватизация государственного, коммунального имущества),
209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Участникам преступной организации грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-