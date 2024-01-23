Ігор Мазепа

Апеляційний суд Києва залишив під вартою бізнесмена Ігоря Мазепу в справі щодо незаконного заволодіння землею у Київській області. Водночас йому зменшили заставу до 21 мільйона гривень.

Суд зменшив заставу для Ігоря Мазепи

Повідомляється, що суд вирішив частково задовольнити апеляційні скарги адвоката та прокурора.

Постановити нову ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 27 лютого із правом внесення застави в розмірі 21 мільйона гривень. Заяви про взяття на поруки відмовити, — повідомив суддя. Поширити

Розмір застави було зменшено з 349 мільйонів 700 тисяч гривень до 21 мільйона гривень.

Мазепа брав участь у засіданні по відеозв'язку.

У чому підозрюють Мазепу

18 січня співробітники ДБР затримали директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу при спробі перетнути українсько-польський кордон.

Правоохоронці повідомили, що він є організатором схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури — Київської ГЕС.

Також було затримано ще трьох спільників Мазепи, зокрема його брата.

У листопаді 2023 року правоохоронці затримали учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи понад 7 гектарами землі Київської ГЕС протягом 2020-2021 років

До злочинної організації входило майже два десятки фігурантів: відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші кваліфіковані спеціалісти та представники держорганів.

Дії учасників злочинної організації та інших осіб кваліфіковано за статтями:

255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній),

233 (Незаконна приватизація державного, комунального майна),

209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Учасникам злочинної організації загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.