Дело о госперевороте. Экс-президент Южной Кореи получил пожизненное заключение

В Южной Корее бывшего президента Юн Сок Йоля приговорили к пожизненному заключению за неудачную попытку ввести военное положение в 2024 году.

В первом решении по этому делу Центральный окружной суд Сеула признал Юна виновным в руководстве восстанием путем введения военного положения, однако вынес приговор, который был мягче смертной казни, которую рекомендовали спецпрокуроры.

Суд отметил, что введение военного положения было равнозначным восстанию, поскольку бывший президент пытался парализовать работу Национального собрания (парламента), направив войска в парламентский комплекс.

Суд неоднократно отмечал, что в основе дела было решение Юна о развертывании войск у парламента.

Юн присутствовал на заседании, транслируемом в прямом эфире национального телевидения.

16 января суд в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Йоля к пяти годам заключения, признав его виновным в препятствовании исполнению ордера на арест, злоупотреблении властью, а также в фальсификации и уничтожении официальных документов. Он также предстает перед судом по другим обвинениям, включая руководство восстанием через его указ о военном положении.