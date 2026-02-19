Справа про держпереворот. Експрезидент Південної Кореї отримав довічне ув'язнення

У Південній Кореї колишнього президента Юн Сок Йоля засудили до довічного ув’язнення за невдалу спробу запровадити воєнний стан у 2024 році.

Експрезидент Південної Кореї отримав довічне ув'язнення

У першому рішенні у цій справі Центральний окружний суд Сеула визнав Юна винним у керівництві повстанням шляхом введення воєнного стану, однак ухвалив вирок, який був м’якшим за смертну кару, яку рекомендували спецпрокурори.

Суд зазначив, що введення воєнного стану було рівнозначним повстанню, оскільки колишній президент намагався паралізувати роботу Національних зборів (парламенту), спрямувавши війська до парламентського комплексу.

Суд неодноразово наголошував, що в основі справи було рішення Юна про розгортання військ біля парламенту.

Юн був присутній на засіданні, яке транслювали у прямому ефірі національного телебачення.

16 січня суд у Сеулі засудив колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля до п'яти років ув'язнення, визнавши його винним у перешкоджанні виконанню ордера на арешт, зловживанні владою, а також у фальсифікації та знищенні офіційних документів. Він також постає перед судом за іншими звинуваченнями, включаючи керівництво повстанням через його указ про воєнний стан.