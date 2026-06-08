Дело о коррупции. Экс-глава Верховного Суда Князев получил 5 лет тюрьмы

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности между прокуратурой и бывшим председателем Верховного Суда Всеволодом Князевым, в результате которого он получил 5 лет тюрьмы.
Главные тезисы
- Экс-глава Верховного Суда Всеволод Князев получил 5 лет тюрьмы за получение неправомерной выгоды.
- Соглашение между прокуратурой и Князевым стало ключевым шагом в раскрытии коррупционной схемы.
Экс-председатель Верховного Суда Князев пошел на соглашение со следствием и получил 5 лет тюрьмы
Обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении, согласился предоставить разоблачительные показания на соучастников и получить реальный срок с конфискацией имущества.
Князева признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины "получение должностным лицом неправомерной выгоды, если оно совершено по выгоде в особо крупном размере".
В САП заявили, что Князева приговорили к 5 годам реального лишения свободы с лишением права занимать должности в судебных и правоохранительных органах сроком три года.
Кроме того, с согласия сторон экспредседатель Верховного Суда направит в поддержку Вооруженных Сил Украины через БФ "Вернись живым" 1 104 600 долларов США.
Судебное разбирательство по сути началось еще в августе 2024 года. Фактически прошло два года — да без окончательного решения. Соглашение ставит точку в этом длительном процессе: топ-чиновник официально признал свою вину, его виновность доказана, он получил реальное наказание.
29 мая издание "Судебный репортер" писало, что Князев не только признал свою вину, но и дал обличительные показания против четырех своих коллег — судей Верховного Суда Ирины Григорьевой, Жанны Елениной, Игоря Железного и судьи в отставке Александра Прокопенко.
15 мая 2023 года во время получения второго транша в 450 тысяч долларов США председатель Верховного Суда и адвокат был разоблачен "на горячем". На следующий же день Пленум Верховного суда выразил недоверие Всеволоду Князеву, он потерял должность главы ВС.
Князев получал деньги от людей, действовавших в интересах олигарха Константина Жеваго. Прессслужба Жеваго утверждала, что он не имеет отношения к даче взятки.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-