Дело о коррупции. Экс-глава Верховного Суда Князев получил 5 лет тюрьмы

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности между прокуратурой и бывшим председателем Верховного Суда Всеволодом Князевым, в результате которого он получил 5 лет тюрьмы.

Экс-председатель Верховного Суда Князев пошел на соглашение со следствием и получил 5 лет тюрьмы

Обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении, согласился предоставить разоблачительные показания на соучастников и получить реальный срок с конфискацией имущества.

Князева признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины "получение должностным лицом неправомерной выгоды, если оно совершено по выгоде в особо крупном размере".

В САП заявили, что Князева приговорили к 5 годам реального лишения свободы с лишением права занимать должности в судебных и правоохранительных органах сроком три года.

Также у него конфискуют квартиры и дома, более 200 тыс. долларов США личных сбережений, а также 1 248 700 долларов США, которые были предметом неправомерной выгоды. Поделиться

Кроме того, с согласия сторон экспредседатель Верховного Суда направит в поддержку Вооруженных Сил Украины через БФ "Вернись живым" 1 104 600 долларов США.

Судебное разбирательство по сути началось еще в августе 2024 года. Фактически прошло два года — да без окончательного решения. Соглашение ставит точку в этом длительном процессе: топ-чиновник официально признал свою вину, его виновность доказана, он получил реальное наказание.

29 мая издание "Судебный репортер" писало, что Князев не только признал свою вину, но и дал обличительные показания против четырех своих коллег — судей Верховного Суда Ирины Григорьевой, Жанны Елениной, Игоря Железного и судьи в отставке Александра Прокопенко.

19 мая НАБУ и САП сообщили, что расширили круг подозреваемых в коррупции с участием Князева. "Речь идет о трех действующих судьях Верховного Суда, а также судье Верховного Суда в отставке, которые, по версии следствия, являясь судьями Большой Палаты Верховного Суда, получили неправомерную выгоду за принятие решения в интересах владельца группы "Финансы и кредит", — сообщили тогда в НАБУ. Поделиться

15 мая 2023 года во время получения второго транша в 450 тысяч долларов США председатель Верховного Суда и адвокат был разоблачен "на горячем". На следующий же день Пленум Верховного суда выразил недоверие Всеволоду Князеву, он потерял должность главы ВС.