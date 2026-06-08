Справа про корупцію. Ексголова Верховного Суду Князєв отримав 5 років в'язниці
Категорія
Україна
Дата публікації

Справа про корупцію. Ексголова Верховного Суду Князєв отримав 5 років в'язниці

САП
Князєв

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокуратурою та колишнім головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим, в результаті якої він отримав 5 років тюрми.

Головні тези:

  • Ексголова Верховного Суду Князєв отримав 5 років в'язниці за отримання неправомірної вигоди.
  • Угода між прокуратурою та підозрюваним стала ключовим кроком у розкритті корупційної схеми.

Ексголова Верховного Суду Князєв пішов на угоду зі слідством і отримав 5 років в'язниці

Обвинувачений повністю визнав свою вину в інкримінованому йому злочині, погодився надати викривальні покази на співучасників та отримати реальний строк з конфіскацією майна.

Князєва визнали винним за у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України "одержання службовою особою неправомірної вигоди, якщо вона вчинена щодо вигоди в особливо великому розмірі".

У САП заявили, що Князєва засудили до 5 років реального позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в судових та правоохоронних органах строком на три роки.

Також у нього конфіскують квартири та будинку, понад 200 тис доларів США особистих заощаджень, а також 1 248 700 доларів США, які були предметом неправомірної вигоди.

Крім того, за згодою сторін ексголова Верховного Суду спрямує на підтримку Збройних Сил України через БФ "Повернись живим" 1 104 600 доларів США.

Судовий розгляд цієї справи по суті розпочався ще у серпні 2024 року. Фактично минуло два роки — да роки без остаточного рішення. Угода ставить крапку в цьому тривалому процесі: топпосадовець офіційно визнав свою провину, його винуватість доведено, він отримав реальне покарання.

29 травня видання "Судовий репортер" писало, що Князєв не тільки визнав свою провину, але й дав викривальні показання проти чотирьох своїх колег — суддів Верховного Суду Ірини Григорʼєвої, Жанни Єленіної, Ігоря Желєзного та судді у відставці Олександра Прокопенка.

19 травня НАБУ і САП повідомили, що розширили коло підозрюваних у корупції за участю Князєва. "Йдеться про трьох чинних суддів Верховного Суду, а також суддю Верховного Суду у відставці, які, за версією слідства, будучи суддями Великої Палати Верховного Суду, одержали неправомірну вигоду за ухвалення рішення в інтересах власника групи "Фінанси і кредит", — повідомили тоді у НАБУ.

15 травня 2023 року під час отримання другого траншу у 450 тисяч доларів США голову Верховного Суду і адвоката було викрито "на гарячому". Наступного ж дня Пленум Верховного суду висловив недовіру Всеволоду Князєву, він втратив посаду голови ВС.

Князєв отримував гроші від людей, які діяли в інтересах олігарха Костянтина Жеваго. Пресслужба Жеваго стверджувала, що він не має стосунку до дачі хабара.

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