Вища рада правосуддя звільнила з посад судей Князєва і Тандира

Що відомо про звільнення судей Князєва і Тандира

Як зазначається, 6 серпня Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Князєва Всеволода Сергійовича на підставі пункту 3 частини 6 статті 126 Конституції України.

Також за цією статтею звільнили суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира.

Справа Князєва

15 травня 2023 року голову Верховного суду Всеволода Князєва спіймали на хабарі майже в 3 мільйони дол.

Хабар був повʼязаний з рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничозбагачувальний комбінат. Жеваго відкинув усі звинувачення і назвав «замовників» — це нібито російські власники його активів, а також бізнесмен Ігор Коломойський.

Уже 16 травня Верховний суд висловив Князєву недовіру і звільнив його, згодом Князєв отримав підозру, а потім суд його заарештував із правом на заставу 75 мільйонів гривень. Після цього суд сім разів зменшував заставу — востаннє до 18,168 мільйона. 31 січня 2024 року цю суму внесли і Князєв вийшов з-під варти.

Наприкінці травня 2024 року з Князєва зняли електронний браслет — він скаржився, що в нього «по шість годин немає світла і немає звʼязку, тому браслет є неефективним». Однак строк дії обовʼязків продовжили.

У липні ВАКС зняв арешт з частини коштів Князєва.

Справа Тандира

26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив 23-річного бійця Нацгвардії Вадима Бондаренка біля блокпоста у Києві. Військовий загинув на місці від отриманих травм.

Слідство встановило, що суддя Тандир перебував за кермом у нетверезому стані. Йому було оголошено підозру, а згодом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

У серпні 2023 року досудове розслідування було завершене. Справа наразі перебуває на розгляді суду, а Олексій Тандир залишається у СІЗО.