Высший совет правосудия уволил с должностей судей Князева и Тандыра

Что известно об увольнении судей Князева и Тандыра

Как отмечается, 6 августа Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Князева Всеволода Сергеевича из пункта 3 части 6 статьи 126 Конституции Украины.

Также по этой статье уволили судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра.

Дело Князева

15 мая 2023 года председателя Верховного суда Всеволода Князева поймали на взятке почти в 3 миллиона долларов.

Взятка была связана с решениями в пользу бизнесмена Константина Жеваго по делу о Полтавском горнообогатительном комбинате. Жеваго отверг все обвинения и назвал заказчиков — это якобы российские владельцы его активов, а также бизнесмен Игорь Коломойский.

Уже 16 мая Верховный суд выразил Князеву недоверие и уволил его, затем Князев получил подозрение, а затем суд его арестовал с правом на залог 75 миллионов гривен. После этого суд семь раз уменьшал залог — последний раз до 18,168 миллиона. 31 января 2024 г. эту сумму внесли и Князев вышел из-под стражи.

В конце мая 2024 года с Князева сняли электронный браслет — он жаловался, что у него «по шесть часов нет света и нет связи, поэтому браслет неэффективен». Однако срок действия обязанностей продлили.

В июле ВАКС снял арест по части средств Князева.

Дело Тандыра

26 мая 2023 года председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил 23-летнего бойца Нацгвардии Вадима Бондаренко у блокпоста в Киеве. Военный погиб на месте от полученных травм.

Следствие установило, что судья Тандыр находился за рулем в нетрезвом состоянии. Ему было объявлено подозрение, а впоследствии избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В августе 2023 года досудебное расследование было завершено. Дело пока находится на рассмотрении суда, а Алексей Тандыр остается в СИЗО.