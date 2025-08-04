Дело о коррупции на оборонных закупках — нардеп Кузнецов получил меру пресечения

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Алексею Кузнецову в виде заключения на 60 суток с правом внесения залога в размере 8 млн грн.

Нардеп Кузнецов может выйти под залог в 8 млн. грн.

4 августа следователь судья Высшего антикоррупционного суда применил к народному депутату Украины IX созыва меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. В качестве альтернативы суд определил залог в размере 8 003 004 гривен.

Отмечается, что в случае внесения залога на подозреваемого возлагаются следующие обязанности: прибывать к следователю, прокурору, следователю судьи, суду по первому требованию;

не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;

воздерживаться от общения с определенными в определении следственного судьи лицами;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

В ВАКС напомнили, что депутат подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением); ч. 3 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.

В настоящее время ВАКС выбирает меру пресечения для бывшего председателя Луганской военной облгосадминистрации и экскеровника Мукачевской районной госадминистрации Сергея Гайдая. Его подозревают в хищениях во время закупок дронов и средств радиоэлектронной борьбы для ВСУ. В целом по этому делу, кроме экс-чиновника, фигурирует еще ряд людей. Поделиться

Сторона обвинения пригласила для бывшего чиновника содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога более чем в 30 миллионов гривен.