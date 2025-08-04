Справа про корупцію на оборонних закупівлях — нардеп Кузнєцов отримав запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд обрав міру запобіжного заходу народному депутату Олексію Кузнєцову у вигляді тримання під вартою на 60 діб з правом внесення застави у розмірі 8 млн грн.

Нардеп Кузнєцов може вийти під заставу у 8 млн грн

4 серпня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до народного депутата України IX скликання запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Як альтернативу суд визначив заставу в розмірі 8 003 004 гривень.

Зазначається, що у разі внесення застави на підозрюваного покладаються такі обов’язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

не відлучатися із міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчому, прокурору чи суду про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

У ВАКС нагадали, що депутат підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем); ч. 3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу.

Наразі ВАКС обирає запобіжний захід для колишнього голови Луганської військової облдержадміністрації та екскерівника Мукачівської районної держадміністрації Сергія Гайдая. Його підозрюють у розкраданнях під час закупівель дронів та за засобів радіоелектронної боротьби для ЗСУ. Загалом у цій справі окрім експосадовця фігурує ще низка людей. Поширити

Сторона обвинувачення запросила для колишнього посадовця тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у понад 30 мільйонів гривень.