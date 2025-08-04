Справа про корупцію на оборонних закупівлях — нардеп Кузнєцов отримав запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд обрав міру запобіжного заходу народному депутату Олексію Кузнєцову у вигляді тримання під вартою на 60 діб з правом внесення застави у розмірі 8 млн грн.
Головні тези:
- Вищий антикорупційний суд обрав міру запобіжного заходу народному депутату Олексію Кузнєцову у вигляді тримання під вартою на 60 діб.
- Нардеп підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, пов'язаних з привласненням майна через зловживання службовим становищем та отриманням неправомірної вигоди.
- Тримання під вартою було обрано як запобіжний захід у разі Кузнєцова.
Нардеп Кузнєцов може вийти під заставу у 8 млн грн
4 серпня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до народного депутата України IX скликання запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Як альтернативу суд визначив заставу в розмірі 8 003 004 гривень.
Зазначається, що у разі внесення застави на підозрюваного покладаються такі обов’язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;
не відлучатися із міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
повідомляти слідчому, прокурору чи суду про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
носити електронний засіб контролю.
У ВАКС нагадали, що депутат підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем); ч. 3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу.
Сторона обвинувачення запросила для колишнього посадовця тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у понад 30 мільйонів гривень.
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