Дело о сети "порноофисов" — четверо подозреваемых топ-полицейских вышли под залог

Четверо должностных лиц региональных подразделений полиции Ивано-Франковщины, Тернопольщины и Житомирщины вышли из СИЗО под залог. Их подозревают в получении взяток за "крышевание" так называемых "порноофисов", распространявших в интернете контент "откровенного характера".
Главные тезисы
- Четверо подозреваемых топ-полицейских вышли из СИЗО под залог по делу о получении взяток за крышевание “порноофисов”.
- Подозреваемые обещали не принимать меры реагирования и не привлекать лиц к ответственности за денежное вознаграждение.
4 подозреваемых топ-полицейских по делу "порноофисов" вышли под залог
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.
Под залог вышли:
Второй заместитель Главного управления Национальной полиции Ивано-Франковской области Владимир Яцюк. Ему суд назначил залог в размере 5 миллионов гривен.
Первый заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Андрей Ткачик. Ему суд назначил залог в размере 5 миллионов гривен.
Заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области Сергей Безпалько. Ему суд назначил залог в размере 7 миллионов гривен.
Заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Житомирской области Илья Гуловать. Ему суд назначил залог в размере 1 миллиона 164 тысяч гривен.
По решению суда теперь они должны появляться по первому вызову следователя и прокурора, сдать паспорта и носить электронный браслет.
20 мая правоохранители разоблачили противоправную деятельность должностных лиц региональных подразделений полиции Ивано-Франковщины, Тернопольщины и Житомирщины.
По данным следствия, фигуранты организовали схему извлечения неправомерной выгоды за "крышевание" деятельности лиц, которые создавали и распространяли контент откровенного характера на интернет-платформах. За денежное вознаграждение должностные лица обещали не принимать меры реагирования и не привлекать причастных к ответственности.
