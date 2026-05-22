Дело о сети "порноофисов" — четверо подозреваемых топ-полицейских вышли под залог

Четверо должностных лиц региональных подразделений полиции Ивано-Франковщины, Тернопольщины и Житомирщины вышли из СИЗО под залог. Их подозревают в получении взяток за "крышевание" так называемых "порноофисов", распространявших в интернете контент "откровенного характера".

4 подозреваемых топ-полицейских по делу "порноофисов" вышли под залог

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Под залог вышли:

Второй заместитель Главного управления Национальной полиции Ивано-Франковской области Владимир Яцюк. Ему суд назначил залог в размере 5 миллионов гривен.

Первый заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Андрей Ткачик. Ему суд назначил залог в размере 5 миллионов гривен.

Заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области Сергей Безпалько. Ему суд назначил залог в размере 7 миллионов гривен.

Заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Житомирской области Илья Гуловать. Ему суд назначил залог в размере 1 миллиона 164 тысяч гривен.

По решению суда теперь они должны появляться по первому вызову следователя и прокурора, сдать паспорта и носить электронный браслет.

Под арестом остался эксводий автохозяйства ГУ "Центр обслуживания подразделений Министерства внутренних дел Украины" Владимир Воробей. Ему суд назначил залог в размере 8 миллионов гривен.

20 мая правоохранители разоблачили противоправную деятельность должностных лиц региональных подразделений полиции Ивано-Франковщины, Тернопольщины и Житомирщины.