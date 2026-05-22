Справа про мережу "порноофісів" — четверо підозрюваних топполіцейських вийшли під заставу

Четверо посадовців регіональних підрозділів поліції Івано-Франківщини, Тернопільщини та Житомирщини вийшли з СІЗО під заставу. Їх підозрюють в отриманні хабарів за "кришування" так званих "порноофісів", які поширювали в інтернеті контент "відвертого характеру".

4 підозрюваних топполіцейських у справі “порноофісів” вийшли під заставу

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Під заставу вийшли:

Другий заступник Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Володимир Яцюк. Йому суд призначив заставу розміром у 5 мільйонів гривень.

Перший заступник начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Андрій Ткачик. Йому суд призначив заставу розміром у 5 мільйонів гривень.

Заступник начальника Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області — Сергій Безпалько. Йому суд призначив заставу розміром у 7 мільйонів гривень.

Заступник начальника Головного управління Нацполіції в Житомирській області Ілля Гулеватий. Йому суд призначив заставу розміром у 1 мільйон 164 тисячі гривень.

За рішенням суду тепер вони мають з'являтися за першим викликом слідчого та прокурора, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Під арештом залишився ексводій автогосподарства ДУ "Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України" Володимир Воробей. Йому суд призначив заставу розміром у 8 мільйонів гривень.

20 травня правоохоронці викрили протиправну діяльність посадовців регіональних підрозділів поліції Івано-Франківщини, Тернопільщини та Житомирщини.