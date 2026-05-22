Справа про мережу "порноофісів" — четверо підозрюваних топполіцейських вийшли під заставу

Четверо посадовців регіональних підрозділів поліції Івано-Франківщини, Тернопільщини та Житомирщини вийшли з СІЗО під заставу. Їх підозрюють в отриманні хабарів за "кришування" так званих "порноофісів", які поширювали в інтернеті контент "відвертого характеру".
Головні тези:
- Четверо топполіцейських вийшли під заставу у справі про отримання хабарів за кришування порноофісів.
- Підозрювані обіцяли не вживати заходів реагування та не притягати осіб до відповідальності за грошову винагороду.
4 підозрюваних топполіцейських у справі “порноофісів” вийшли під заставу
Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.
Під заставу вийшли:
Другий заступник Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Володимир Яцюк. Йому суд призначив заставу розміром у 5 мільйонів гривень.
Перший заступник начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Андрій Ткачик. Йому суд призначив заставу розміром у 5 мільйонів гривень.
Заступник начальника Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області — Сергій Безпалько. Йому суд призначив заставу розміром у 7 мільйонів гривень.
Заступник начальника Головного управління Нацполіції в Житомирській області Ілля Гулеватий. Йому суд призначив заставу розміром у 1 мільйон 164 тисячі гривень.
За рішенням суду тепер вони мають з'являтися за першим викликом слідчого та прокурора, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.
20 травня правоохоронці викрили протиправну діяльність посадовців регіональних підрозділів поліції Івано-Франківщини, Тернопільщини та Житомирщини.
За даними слідства, фігуранти організували схему одержання неправомірної вигоди за "кришування" діяльності осіб, які створювали та поширювали контент відвертого характеру на інтернет-платформах. За грошову винагороду посадовці обіцяли не вживати заходів реагування та не притягувати причетних осіб до відповідальності.
