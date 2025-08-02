"Держим врага под огневым контролем". У ВСУ раскрыли подробности обороны Часового Яра

Россияне не способны захватить Времен Яр в Донецкой области "с колес". Украинские военные держат под огневым контролем все направления, по которым россияне пытаются идти на штурмы.
Главные тезисы
- Украинские военные успешно держат под огневым контролем направления штурмов россиян в районе Часового Яра в Донецкой области.
- Российским военным не удается захватить это стратегически важное место из-за активного противодействия и контроля ВСУ.
- В статье приводятся подробности о действиях Украинских военных по сопротивлению атакам через канал "Северский Донец" и использовании дронов для мониторинга обстановки.
У ВСУ раскрыли подробности обороны Часового Яра
По словам спикера 11-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины Дмитрия Запорожца, долгое время россияне пытались штурмовать Часов Яр лобовыми атаками. В частности, враг пытался штурмовать через канал "Северский Донец".
Запорожец добавил, что сейчас Украина не контролирует этот канал, однако он остается в зоне огневого поражения, оккупанты уничтожаются. Примером стал провальный российский штурмовой "перформанс" 30 июля: техника русских была обнаружена еще задолго до выхода в район боевого столкновения в микрорайоне Северный.
Физически мы этот район не контролируем, но идет контроль с помощью FPV-дронов и артиллерии. Поэтому говорить, что у противника есть какие-то шансы с колес взять тот оставшийся Часов Яр, который под нашим контролем, это не похоже на такие традиционные фланговые клещи, которые он применяет в отношении других населенных пунктов.
Отметим, 31 июля Минобороны России заявило о "захвате" города Часов Яр Донецкой области. В ОТУ "Хортица" сразу высмеяли заявления россиян и опровергли их ложь.
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