"Держим врага под огневым контролем". У ВСУ раскрыли подробности обороны Часового Яра

Россияне не способны захватить Времен Яр в Донецкой области "с колес". Украинские военные держат под огневым контролем все направления, по которым россияне пытаются идти на штурмы.

У ВСУ раскрыли подробности обороны Часового Яра

По словам спикера 11-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины Дмитрия Запорожца, долгое время россияне пытались штурмовать Часов Яр лобовыми атаками. В частности, враг пытался штурмовать через канал "Северский Донец".

Любое перемещение техники в разломах этого канала мы контролируем и неоднократно доказывали возможность уничтожать противника. А именно 24 ОМБр и другие подразделения, в разный период времени были присоединены к обороне Часового Яра. Поделиться

Запорожец добавил, что сейчас Украина не контролирует этот канал, однако он остается в зоне огневого поражения, оккупанты уничтожаются. Примером стал провальный российский штурмовой "перформанс" 30 июля: техника русских была обнаружена еще задолго до выхода в район боевого столкновения в микрорайоне Северный.

Физически мы этот район не контролируем, но идет контроль с помощью FPV-дронов и артиллерии. Поэтому говорить, что у противника есть какие-то шансы с колес взять тот оставшийся Часов Яр, который под нашим контролем, это не похоже на такие традиционные фланговые клещи, которые он применяет в отношении других населенных пунктов.

Отметим, 31 июля Минобороны России заявило о "захвате" города Часов Яр Донецкой области. В ОТУ "Хортица" сразу высмеяли заявления россиян и опровергли их ложь.