"Тримаємо ворога під вогневим контролем". У ЗСУ розкрили подробиці оборони Часового Яру

Росіяни не здатні захопити Часів Яр у Донецькій області "з коліс". Українські військові тримають під вогневим контролем усі напрямки, з яких росіяни намагаються йти на штурми.

У ЗСУ розкрили подробиці оборони Часового Яру

За словами речника 11-го армійського корпусу Збройних сил України Дмитра Запорожця, тривалий час росіяни намагалися штурмувати Часів Яр лобовими атаками. Зокрема ворог намагався штурмувати через канал "Сіверський Донець".

Будь-яке переміщення техніки в розломах цього каналу, ми контролюємо і неодноразово доводили можливість знищувати противника. А саме 24 ОМБр та інші підрозділи, які в різний період часу були долучені до оборони Часового Яру. Поширити

Запорожець додав, що зараз Україна не контролює цей канал, однак він залишається в зоні вогневого ураження, окупанти знищуються. Прикладом став провальний російський штурмовий "перформанс" 30 липня: техніку росіян було виявлено ще задовго до виходу в район бойового зіткнення у мікрорайоні Північний.

Фізично ми цей район не контролюємо, але іде контроль за допомогою FPV-дронів та артилерією. Тому говорити, що у противника є якісь шанси з коліс взяти ту решту Часового Яру, яка під нашим контролем, то це не схоже на такі традиційні флангові кліщі, які він застосовує відносно інших населених пунктів.

Зазначимо, 31 липня Міноборони Росії заявило про "захоплення" міста Часів Яр Донецької області. В ОТУ "Хортиця" відразу висміяли заяви росіян та спростували їхню брехню.