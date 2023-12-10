Для помощи Украине и Израилю. Белый дом усилит взаимодействие с конгрессменами

Республиканцы настаивают на том, что дополнительное финансирование для Украины должно сопровождаться серьезными изменениями в сфере безопасности границ США.

Белый дом хочет заключить двухпартийное соглашение

Белый дом усилит свое взаимодействие с американскими законодателями, пытаясь заключить двухпартийное соглашение, предусматривающее оказание военной помощи Украине и Израилю с одновременным усилением безопасности границ США.

Об этом сообщил сенатор-демократ Крис Мерфи, ведущий переговорщик от Демократической партии, которого цитирует агентство Reuters.

Республиканцы настаивают на том, что дополнительное финансирование для Украины должно сопровождаться серьезными изменениями в сфере безопасности границ США.

Двухпартийная группа сенаторов, пытающихся найти компромисс, достигла незначительного прогресса менее чем за неделю до того, как Конгресс США уйдет на рождественские каникулы.

Белый дом собирается быть активнее на этой неделе, – заявил сенатор Крис Мерфи в эфире телеканала NBC News. Поделиться

Он сказал, что важно знать, подпишет ли Джо Байден какое-нибудь перспективное соглашение.

По словам Мерфи, нынешние требования республиканцев по безопасности границ необоснованны, и Республиканская партия "играет в игры с безопасностью мира", связывая военную помощь с мерами безопасности границ США.

В октябре Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой принять решение о запросе на дополнительное финансирование в размере 106 млрд долл., аргументируя это тем, что оно "способствует нашей национальной безопасности и поддерживает наших союзников и партнеров".

По данным источников, администрация Байдена рассматривает возможность уступок миграционной политике для того, чтобы обеспечить новую помощь для Украины и Израиля в законопроекте о дополнительном финансировании.

Почему поддержка Украины важна для США

Если США прекратят поддержку Украины и российский диктатор Владимир Путин окажется на границах НАТО, американцам придется платить за это кровью. Так считает Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Кирби на брифинге отметил, что президент РФ Владимир Путин «рассчитывает на то, что США прекратят поддержку Украины и это станет для него «большим подарком».

Если он получит Украину, то предстанет прямо перед порогом НАТО. И как я сказал на днях, если вы думаете, что поддержка Украины сейчас высока, подумайте о том, сколько уйдет национальных денег и американской крови, если нам придется начать действовать в соответствии с нашими обязательствами по статье пять НАТО. Поделиться

По словам Кирби, Путин делал ставку в заключение помощи США с самого начала войны, потому что не верил, что Запад и НАТО сможет остаться единым. Он не верил, что Соединенные Штаты обладают выносливой силой.