Задля допомоги Україні та Ізраїлю. Білий дім посилить взаємодію з конгресменами

Республіканці наполягають на тому, що додаткове фінансування для України має супроводжуватися серйозними змінами у сфері безпеки кордонів США.

Білий дім хоче укласти двопартійну угоду

Білий дім посилить свою взаємодію з американськими законодавцями, намагаючись укласти двопартійну угоду, яка б передбачала надання військової допомоги Україні та Ізраїлю з одночасним посиленням безпеки кордонів США.

Про це повідомив сенатор-демократ Кріс Мерфі, провідний переговірник від Демократичної партії, якого цитує агентство Reuters.

Республіканці наполягають на тому, що додаткове фінансування для України має супроводжуватися серйозними змінами у сфері безпеки кордонів США.

Двопартійна група сенаторів, які намагаються знайти компроміс, досягла незначного прогресу менш ніж за тиждень до того, як Конгрес США піде на різдвяні канікули.

Білий дім збирається бути більш активним цього тижня, – заявив сенатор Кріс Мерфі в ефірі телеканалу NBC News. Поширити

Він сказав, що важливо знати, чи підпише Джо Байден якусь перспективну угоду.

За словами Мерфі, нинішні вимоги республіканців щодо безпеки кордонів є необґрунтованими, і Республіканська партія "грає в ігри з безпекою світу", пов'язуючи військову допомогу із заходами безпеки кордонів США.

У жовтні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням ухвалити рішення щодо запиту на додаткове фінансування у розмірі 106 млрд дол, аргументуючи це тим, що воно "сприяє нашій національній безпеці і підтримує наших союзників і партнерів".

За даними джерел, адміністрація Байдена розглядає можливість поступок щодо міграційної політики для того, щоб забезпечити нову допомогу для України та Ізраїлю в законопроєкті про додаткове фінансування.

Чому підтримка України важлива для США

Якщо США припинять підтримку України і російський диктатор Володимир Путін опиниться на кордонах НАТО, то американцям доведеться платити за це кров’ю. Так вважає Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Кірбі під час брифінгу зазначив, що президент РФ Володимир Путін «розраховує на те, що США припинять підтримку України і це стане для нього «великим подарунком».

Якщо він отримає Україну, то стане прямо перед порогом НАТО. І як я сказав днями, якщо ви думаєте, що підтримка України зараз висока, подумайте про те, скільки піде національних грошей та американської крові, якщо нам доведеться почати діяти згідно з нашими зобов’язаннями за статтею п’ять НАТО. Поширити

За словами Кірбі, Путін робив ставку на закінчення допомоги США з самого початку війни тому що не вірив, що Захід і НАТО зможе залишитися єдиним. Він не вірив, що Сполучені Штати мають витривалу силу.