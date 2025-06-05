Два человека погибли в результате удара РФ по Полтавщине 4 июня

По уточненной информации Сухопутных войск, медикам не удалось спасти жизнь двух человек, получивших ранения в результате ракетного удара РФ по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск в Полтавской области 4 июня.
Главные тезисы
- Два человека погибли в результате ракетного удара РФ по учебному полигону Сухопутных войск в Полтавской области.
- Инцидент произошел во время проведения военных учений, где два человека получили смертельные ранения.
- Спасение пострадавших не удалось из-за атаки со стороны врага, несмотря на медицинскую помощь.
На Полтавщине в результате ракетного удара РФ погибли два человека
Об этом сообщил в комментарии УП начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ полковник Виталий Саранцев.
Спасти, к сожалению, не удалось.
Также эту информацию подтвердил и. начальника Полтавской ОВ Владимир Когут.
Напомним, что 4 июня российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск на Полтавщине.
Командование сообщало, что в результате удара ранены.
Отмечалось, что в момент атаки военнослужащие находились на полигоне и выполняли учебные задания. В то же время благодаря своевременно принятым мерам безопасности, в частности рассредоточению личного состава, использованию укрытий и соблюдению протоколов во время воздушной тревоги, удалось предотвратить большое количество жертв.
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