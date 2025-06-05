Два человека погибли в результате удара РФ по Полтавщине 4 июня

По уточненной информации Сухопутных войск, медикам не удалось спасти жизнь двух человек, получивших ранения в результате ракетного удара РФ по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск в Полтавской области 4 июня.

На Полтавщине в результате ракетного удара РФ погибли два человека

Об этом сообщил в комментарии УП начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ полковник Виталий Саранцев.

Спасти, к сожалению, не удалось.

Также эту информацию подтвердил и. начальника Полтавской ОВ Владимир Когут.

По уточненной информации Сухопутных войск, врачам, к сожалению, не удалось спасти жизнь двух человек, которые получили ранения в результате атаки врага по учебному полигону. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память погибшим. Поделиться

Напомним, что 4 июня российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск на Полтавщине.

Командование сообщало, что в результате удара ранены.

Отмечалось, что в момент атаки военнослужащие находились на полигоне и выполняли учебные задания. В то же время благодаря своевременно принятым мерам безопасности, в частности рассредоточению личного состава, использованию укрытий и соблюдению протоколов во время воздушной тревоги, удалось предотвратить большое количество жертв.