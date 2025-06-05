Два человека погибли в результате удара РФ по Полтавщине 4 июня
Категория
Украина
Дата публикации

Два человека погибли в результате удара РФ по Полтавщине 4 июня

ракета
Read in English
Читати українською
Источник:  Украинская правда

По уточненной информации Сухопутных войск, медикам не удалось спасти жизнь двух человек, получивших ранения в результате ракетного удара РФ по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск в Полтавской области 4 июня.

Главные тезисы

  • Два человека погибли в результате ракетного удара РФ по учебному полигону Сухопутных войск в Полтавской области.
  • Инцидент произошел во время проведения военных учений, где два человека получили смертельные ранения.
  • Спасение пострадавших не удалось из-за атаки со стороны врага, несмотря на медицинскую помощь.

На Полтавщине в результате ракетного удара РФ погибли два человека

Об этом сообщил в комментарии УП начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ полковник Виталий Саранцев.

Спасти, к сожалению, не удалось.

Также эту информацию подтвердил и. начальника Полтавской ОВ Владимир Когут.

По уточненной информации Сухопутных войск, врачам, к сожалению, не удалось спасти жизнь двух человек, которые получили ранения в результате атаки врага по учебному полигону. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память погибшим.

Напомним, что 4 июня российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск на Полтавщине.

Командование сообщало, что в результате удара ранены.

Отмечалось, что в момент атаки военнослужащие находились на полигоне и выполняли учебные задания. В то же время благодаря своевременно принятым мерам безопасности, в частности рассредоточению личного состава, использованию укрытий и соблюдению протоколов во время воздушной тревоги, удалось предотвратить большое количество жертв.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Полтаве растет количество жертв атаки РФ. Среди погибших актриса Анастасия Кольвах
ДСНС Украины
Разрушенный армией РФ дом в Полтаве
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне уничтожили здание предприятия в Полтавской области
Детали атаки России на Полтавщину
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия ударила ракетами по учебному подразделению ВСУ на Полтавщине — есть раненые
Сухопутные войска ВС Украины
ракеты

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?