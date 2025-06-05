Двоє людей загинули внаслідок удару РФ по Полтавщині 4 червня
Категорія
Україна
Дата публікації

Двоє людей загинули внаслідок удару РФ по Полтавщині 4 червня

ракетний удар
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Джерело:  Українська правда

За уточненою інформацією Сухопутних військ, медикам не вдалося врятувати життя двох людей, які отримали поранення внаслідок ракетного удару РФ по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ на Полтавщині 4 червня.

Головні тези:

  • Ракетний удар РФ по навчальному полігону на Полтавщині призвів до загибелі двох людей.
  • Лікарям не вдалося врятувати життя пораненим внаслідок атаки ворога.
  • Подія сталася під час навчальних занять в період проведення військових навчань.

На Полтавщині внаслідок ракетного удару РФ загинули двоє людей

Про це повідомив у коментарі УПначальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Віталій Саранцев.

Врятувати, на жаль, не вдалося. Померли під час надання медичної допомоги.

Також цю інформацію підтвердив в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

За уточненою інформацією Сухопутних військ, лікарям, на жаль, не вдалося врятувати життя двох людей, які зазнали поранень внаслідок атаки ворога по навчальному полігону. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять загиблим.

Нагадаємо, що 4 червня російські війська завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ на Полтавщині.

Командування повідомляло, що внаслідок удару є поранені.

Зазначалося, що на момент атаки військовослужбовці перебували на полігоні та виконували навчальні завдання. Водночас завдяки своєчасно вжитим заходам безпеки, зокрема розосередженню особового складу, використанню укриттів та дотриманню протоколів під час повітряної тривоги, вдалося запобігти великій кількості жертв.

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