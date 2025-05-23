Росіяни знищили будівлю підприємства на Полтавщині

Уночі 23 травня російські загарбники здійснили масовану атаку БпЛА на Полтавську область. Унаслідок прямого влучання та падіння уламків у Кременчуцькій громаді знищено будівлю одного з підприємств.
Головні тези:
- Внаслідок атаки пошкоджено 7 приватних домогосподарств, а також лінії електропередач.
- Одна людина отримала травми, від госпіталізації відмовилася.
Деталі атаки Росії на Полтавщину
Про ситуацію в області після ворожого повітряного нападу розповів т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.
За його словами, після атаки ворога спалахнула пожежа, яку змогли приборкати підрозділи ДСНС.
Окрім того, вказано, що вибуховою хвилею пошкоджено 7 приватних домогосподарств.
Як зазначає Володимир Когут, через пошкодження ліній електропередач уламками БплА у Полтавському районі без світла залишилися понад 270 абонентів. Ця проблема наразі вирішується.
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