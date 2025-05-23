Росіяни знищили будівлю підприємства на Полтавщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни знищили будівлю підприємства на Полтавщині

Деталі атаки Росії на Полтавщину
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Джерело:  online.ua

Уночі 23 травня російські загарбники здійснили масовану атаку БпЛА на Полтавську область. Унаслідок прямого влучання та падіння уламків у Кременчуцькій громаді знищено будівлю одного з підприємств.

Головні тези:

  • Внаслідок атаки пошкоджено 7 приватних домогосподарств, а також лінії електропередач.
  • Одна людина отримала травми, від госпіталізації відмовилася.

Деталі атаки Росії на Полтавщину

Про ситуацію в області після ворожого повітряного нападу розповів т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

Сьогодні вночі ворог здійснив масовану атаку БпЛА. Унаслідок прямого влучання та падіння уламків у Кременчуцькій громаді знищено будівлю одного з підприємств.

Володимир Когут

Володимир Когут

Т.в.о. начальника Полтавської ОВА

Фото: facebook.com/VolodymirKogut

За його словами, після атаки ворога спалахнула пожежа, яку змогли приборкати підрозділи ДСНС.

Окрім того, вказано, що вибуховою хвилею пошкоджено 7 приватних домогосподарств.

Фото: facebook.com/VolodymirKogut

Відповідні служби продовжують роботу з подолання наслідків. Травми отримала одна людина, від госпіталізації відмовилася. Також пошкоджено лінії електропередач. Наразі без світла понад 100 юридичних та майже 1800 побутових споживачів.

Як зазначає Володимир Когут, через пошкодження ліній електропередач уламками БплА у Полтавському районі без світла залишилися понад 270 абонентів. Ця проблема наразі вирішується.

Фото: facebook.com/VolodymirKogut

Повітряна тривога триває! Не нехтуйте безпекою, залишайтеся в укриттях! — закликав Когут місцеве населення.

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