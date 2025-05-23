Россияне уничтожили здание предприятия в Полтавской области

Ночью 23 мая российские захватчики совершили массированную атаку БПЛА на Полтавскую область. В результате прямого попадания и падения обломков в Кременчугской общине уничтожено здание одного из предприятий.

Детали атаки России на Полтавщину

О ситуации в области после вражеского воздушного нападения рассказал и.о. начальника Полтавской ОВ Владимир Когут.

Сегодня ночью враг совершил массированную атаку БПЛА. В результате прямого попадания и падения обломков в Кременчугской общине уничтожено здание одного из предприятий. Владимир Когут И.о. начальника Полтавской ОВА

Фото: facebook.com/VolodymirKogut

По его словам, после атаки врага вспыхнул пожар, который смогли потушить подразделения ГСЧС.

Кроме того, указано, что взрывной волной повреждены семь частных домохозяйств.

Фото: facebook.com/VolodymirKogut

Соответствующие службы продолжают работу по преодолению последствий. Травмы получил один человек, от госпитализации отказался. Также повреждены линии электропередачи. В настоящее время без света более 100 юридических и почти 1800 бытовых потребителей. Поделиться

Как отмечает Владимир Когут, из-за повреждений линий электропередач обломками БплА в Полтавском районе без света остались более 270 абонентов. Эта проблема решается.

Фото: facebook.com/VolodymirKogut