Россияне уничтожили здание предприятия в Полтавской области
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне уничтожили здание предприятия в Полтавской области

Детали атаки России на Полтавщину
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Источник:  online.ua

Ночью 23 мая российские захватчики совершили массированную атаку БПЛА на Полтавскую область. В результате прямого попадания и падения обломков в Кременчугской общине уничтожено здание одного из предприятий.

Главные тезисы

  • В результате атаки повреждены 7 частных домохозяйств, а также линии электропередач.
  • Один человек получил травмы, от госпитализации отказался.

Детали атаки России на Полтавщину

О ситуации в области после вражеского воздушного нападения рассказал и.о. начальника Полтавской ОВ Владимир Когут.

Сегодня ночью враг совершил массированную атаку БПЛА. В результате прямого попадания и падения обломков в Кременчугской общине уничтожено здание одного из предприятий.

Владимир Когут

Владимир Когут

И.о. начальника Полтавской ОВА

Фото: facebook.com/VolodymirKogut

По его словам, после атаки врага вспыхнул пожар, который смогли потушить подразделения ГСЧС.

Кроме того, указано, что взрывной волной повреждены семь частных домохозяйств.

Фото: facebook.com/VolodymirKogut

Соответствующие службы продолжают работу по преодолению последствий. Травмы получил один человек, от госпитализации отказался. Также повреждены линии электропередачи. В настоящее время без света более 100 юридических и почти 1800 бытовых потребителей.

Как отмечает Владимир Когут, из-за повреждений линий электропередач обломками БплА в Полтавском районе без света остались более 270 абонентов. Эта проблема решается.

Фото: facebook.com/VolodymirKogut

Воздушная тревога продолжается! Не пренебрегайте безопасностью, оставайтесь в укрытиях! — призвал Когут местное население.

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