Россияне уничтожили здание предприятия в Полтавской области

Ночью 23 мая российские захватчики совершили массированную атаку БПЛА на Полтавскую область. В результате прямого попадания и падения обломков в Кременчугской общине уничтожено здание одного из предприятий.
Главные тезисы
- В результате атаки повреждены 7 частных домохозяйств, а также линии электропередач.
- Один человек получил травмы, от госпитализации отказался.
Детали атаки России на Полтавщину
О ситуации в области после вражеского воздушного нападения рассказал и.о. начальника Полтавской ОВ Владимир Когут.
По его словам, после атаки врага вспыхнул пожар, который смогли потушить подразделения ГСЧС.
Кроме того, указано, что взрывной волной повреждены семь частных домохозяйств.
Как отмечает Владимир Когут, из-за повреждений линий электропередач обломками БплА в Полтавском районе без света остались более 270 абонентов. Эта проблема решается.
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