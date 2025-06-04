Росія ударила ракетами по навчальному підрозділу ЗСУ на Полтавщині — є поранені

4 червня ворог завдав ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів на Полтавщині. Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.
Головні тези:
- Завдяки своєчасним діям та дотриманню протоколів безпеки, вдалося уникнути трагічних наслідків під час ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ.
- Постраждалі військовослужбовці отримують необхідну кваліфіковану медичну допомогу для швидкого одужання.
- Створено спеціальну комісію для розслідування події, результати якої будуть оприлюднені для встановлення відповідальності.
Росія атакувала навчальний підрозділ ЗСУ на Полтавщині
Завдяки своєчасно вжитим та ретельно продуманим заходам безпеки, розробленим для захисту життя і здоров’я військовослужбовців в умовах постійної загрози ракетних та повітряних атак з боку агресора на тилові райони, вдалося уникнути найгіршого.
На жаль, є поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована медична допомога у спеціалізованих медичних закладах. Лікарі роблять усе можливе для їхнього якнайшвидшого одужання.
Для детального з’ясування всіх обставин події та оцінки завданої шкоди створено спеціальну комісію. Результати розслідування будуть оприлюднені після завершення її роботи.
Цей випадок вкотре підкреслює важливість постійної пильності, неухильного дотримання правил безпеки та готовності до будь-яких сценаріїв в умовах триваючої російської агресії.
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