Росія ударила ракетами по навчальному підрозділу ЗСУ на Полтавщині — є поранені

4 червня ворог завдав ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів на Полтавщині. Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

Росія атакувала навчальний підрозділ ЗСУ на Полтавщині

Завдяки своєчасно вжитим та ретельно продуманим заходам безпеки, розробленим для захисту життя і здоров’я військовослужбовців в умовах постійної загрози ракетних та повітряних атак з боку агресора на тилові райони, вдалося уникнути найгіршого.

Комплекс превентивних дій, включаючи розосередження особового складу, використання укриттів та дотримання протоколів безпеки під час повітряної тривоги, дозволив зберегти життя військовослужбовців, які на момент удару перебували на полігоні, виконуючи навчальні завдання. Поширити

На жаль, є поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована медична допомога у спеціалізованих медичних закладах. Лікарі роблять усе можливе для їхнього якнайшвидшого одужання.

Для детального з’ясування всіх обставин події та оцінки завданої шкоди створено спеціальну комісію. Результати розслідування будуть оприлюднені після завершення її роботи.

Цей випадок вкотре підкреслює важливість постійної пильності, неухильного дотримання правил безпеки та готовності до будь-яких сценаріїв в умовах триваючої російської агресії.