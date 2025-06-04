Росія ударила ракетами по навчальному підрозділу ЗСУ на Полтавщині — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія ударила ракетами по навчальному підрозділу ЗСУ на Полтавщині — є поранені

Сухопутні війська ЗС України
Полтавщина
Read in English

4 червня ворог завдав ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів на Полтавщині. Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

Головні тези:

  • Завдяки своєчасним діям та дотриманню протоколів безпеки, вдалося уникнути трагічних наслідків під час ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ.
  • Постраждалі військовослужбовці отримують необхідну кваліфіковану медичну допомогу для швидкого одужання.
  • Створено спеціальну комісію для розслідування події, результати якої будуть оприлюднені для встановлення відповідальності.

Росія атакувала навчальний підрозділ ЗСУ на Полтавщині

Завдяки своєчасно вжитим та ретельно продуманим заходам безпеки, розробленим для захисту життя і здоров’я військовослужбовців в умовах постійної загрози ракетних та повітряних атак з боку агресора на тилові райони, вдалося уникнути найгіршого.

Комплекс превентивних дій, включаючи розосередження особового складу, використання укриттів та дотримання протоколів безпеки під час повітряної тривоги, дозволив зберегти життя військовослужбовців, які на момент удару перебували на полігоні, виконуючи навчальні завдання.

На жаль, є поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована медична допомога у спеціалізованих медичних закладах. Лікарі роблять усе можливе для їхнього якнайшвидшого одужання.

Для детального з’ясування всіх обставин події та оцінки завданої шкоди створено спеціальну комісію. Результати розслідування будуть оприлюднені після завершення її роботи.

Цей випадок вкотре підкреслює важливість постійної пильності, неухильного дотримання правил безпеки та готовності до будь-яких сценаріїв в умовах триваючої російської агресії.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удар Росії по Полтаві — відомо про 5 загиблих
ДСНС України
Атака РФ на Полтаву - останні подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удар РФ по Полтаві — кількість загиблих знову зросла
Філіп Пронін / Полтавська ОВА
Полтава
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Полтаві зростає кількість жертв атаки РФ. Серед загиблих акторка Анастасія Кольвах
ДСНС України
Зруйнований армією РФ будинок у Полтаві

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?