Россия ударила ракетами по учебному подразделению ВСУ на Полтавщине — есть раненые

4 июня враг нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений на Полтавщине. Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.
Главные тезисы
- Российский удар ракетами по учебному подразделению ВСУ на Полтавщине привел к ранениям военнослужащих.
- Благодаря своевременным действиям и соблюдению протоколов безопасности удалось избежать трагических последствий во время атаки.
- Пострадавшие военнослужащие получают квалифицированную медицинскую помощь для быстрого выздоровления в специализированных учреждениях.
Россия атаковала учебное подразделение ВСУ на Полтавщине
Благодаря своевременно принятым и тщательно продуманным мерам безопасности, разработанным для защиты жизни и здоровья военнослужащих в условиях постоянной угрозы ракетных и воздушных атак со стороны агрессора на тыловые районы, удалось избежать самого худшего.
К сожалению, ранены. Всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь в специализированных медицинских учреждениях. Врачи делают все возможное для их скорейшего выздоровления.
Для детального выяснения всех обстоятельств происшествия и оценки причиненного ущерба создана специальная комиссия. Результаты расследования будут обнародованы по завершении ее работы.
Этот случай еще раз подчеркивает важность постоянной бдительности, неукоснительного соблюдения правил безопасности и готовности к любым сценариям в условиях продолжающейся российской агрессии.
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