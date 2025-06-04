Россия ударила ракетами по учебному подразделению ВСУ на Полтавщине — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия ударила ракетами по учебному подразделению ВСУ на Полтавщине — есть раненые

Сухопутные войска ВС Украины
ракеты
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4 июня враг нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений на Полтавщине. Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

Главные тезисы

  • Российский удар ракетами по учебному подразделению ВСУ на Полтавщине привел к ранениям военнослужащих.
  • Благодаря своевременным действиям и соблюдению протоколов безопасности удалось избежать трагических последствий во время атаки.
  • Пострадавшие военнослужащие получают квалифицированную медицинскую помощь для быстрого выздоровления в специализированных учреждениях.

Россия атаковала учебное подразделение ВСУ на Полтавщине

Благодаря своевременно принятым и тщательно продуманным мерам безопасности, разработанным для защиты жизни и здоровья военнослужащих в условиях постоянной угрозы ракетных и воздушных атак со стороны агрессора на тыловые районы, удалось избежать самого худшего.

Комплекс превентивных действий, включая рассредоточение личного состава, использование укрытий и соблюдение протоколов безопасности во время воздушной тревоги, позволил сохранить жизнь военнослужащих, на момент удара находившихся на полигоне, выполняя учебные задания.

К сожалению, ранены. Всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь в специализированных медицинских учреждениях. Врачи делают все возможное для их скорейшего выздоровления.

Для детального выяснения всех обстоятельств происшествия и оценки причиненного ущерба создана специальная комиссия. Результаты расследования будут обнародованы по завершении ее работы.

Этот случай еще раз подчеркивает важность постоянной бдительности, неукоснительного соблюдения правил безопасности и готовности к любым сценариям в условиях продолжающейся российской агрессии.

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