Польские фермеры завершили акцию протеста перед пунктом пропуска "Шегини-Медика" на границе с Украиной.
Движение грузовиков в пункте пропуска "Шегини-Медика" восстановлено
Как отмечают в ведомстве, по полученной от Пограничной стражи Республики Польша информацию, сегодня в 11:30 завершилась акция протеста перед пунктом пропуска "Шегини-Медика".
Там добавили, что просят водителей и перевозчиков учесть эту информацию при планировании своих перевозок.
Польские фермеры планируют на месяц заблокировать границу с Украиной
Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Также протестующие планируют препятствовать перегрузке сельскохозяйственных с железнодорожного транспорта на автомобильный.
В зависимости от КПП, протестующие планируют пропускать по 1-2 грузовика в час, а перед пунктом пропуска "Медика" ограничения коснутся и легкового транспорта и автобусов.
Кроме того, с 12 февраля поляки сообщили, что могут начать частичную блокаду в пункте пропуска "Зосин-Устилуг" в Польше для грузовиков.
По состоянию на утро 10 февраля, по данным Госпогранслужбы, на границе Украины с Польшей в очередях в пункты пропуска находится около 1300 грузовиков.
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