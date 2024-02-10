Польские фермеры завершили акцию протеста перед пунктом пропуска "Шегини-Медика" на границе с Украиной.

Движение грузовиков в пункте пропуска "Шегини-Медика" восстановлено

Как отмечают в ведомстве, по полученной от Пограничной стражи Республики Польша информацию, сегодня в 11:30 завершилась акция протеста перед пунктом пропуска "Шегини-Медика".

Въезда в Украину ожидают 220 грузовиков. Оформление и пропуск транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме, подчеркнули в Госпогранслужбе. Поделиться

Там добавили, что просят водителей и перевозчиков учесть эту информацию при планировании своих перевозок.

Польские фермеры планируют на месяц заблокировать границу с Украиной

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Также протестующие планируют препятствовать перегрузке сельскохозяйственных с железнодорожного транспорта на автомобильный.

В зависимости от КПП, протестующие планируют пропускать по 1-2 грузовика в час, а перед пунктом пропуска "Медика" ограничения коснутся и легкового транспорта и автобусов.

Кроме того, с 12 февраля поляки сообщили, что могут начать частичную блокаду в пункте пропуска "Зосин-Устилуг" в Польше для грузовиков.

По состоянию на утро 10 февраля, по данным Госпогранслужбы, на границе Украины с Польшей в очередях в пункты пропуска находится около 1300 грузовиков.