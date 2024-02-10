Рух вантажівок у пункті пропуску "Шегині-Медика" відновлено
Категорія
Світ
Дата публікації

Рух вантажівок у пункті пропуску "Шегині-Медика" відновлено

ДПСУ
Кордон

Польські фермери завершили акцію протесту перед пунктом пропуску «Шегині-Медика» на кордоні з Україною.

Рух вантажівок у пункті пропуску "Шегині-Медика" відновлено

Як зазначають у відомстві, за отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща інформацію, сьогодні о 11:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску «Шегині-Медика».

На вʼїзд в Україну очікують 220 вантажівок. Оформлення та пропуск транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі, — підкреслили в Держприкордонслужбі.

Там додали, що просять водіїв та перевізників врахувати цю інформацію під час планування своїх перевезень.

Польські фермери планують на місяць заблокувати кордон із Україною

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика — Шегині", "Хребенне — Рава-Руська" та "Дорогуськ — Ягодин". Також протестувальники планують перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських із залізничного транспорту на автомобільний.

В залежності від КПП, протестувальники планують пропускати по 1-2 вантажівки на годину, а перед пунктом пропуску "Медика" обмеження торкнутся і легкового транспорту та автобусів.

Окрім цього, з 12 лютого поляки повідомили, що можуть почати часткову блокаду у пункті пропуску "Зосин-Устилуг" у Польщі для вантажівок.

Станом на ранок 10 лютого, за даними Держприкордонслужби, на кордоні України з Польшею у чергах до пунктів пропуску перебуває приблизно 1300 вантажівок.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Польща посилює перевірки сільськогосподарських вантажів на кордоні з Україною
Польща
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Польща попередила про "незаплановані військові дії" вздовж кордонів з РФ та Білоруссю
Польща
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Польща на півроку продовжила тимчасовий захист для українських біженців
Prawo.pl
Біженці

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?