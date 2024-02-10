Польські фермери завершили акцію протесту перед пунктом пропуску «Шегині-Медика» на кордоні з Україною.
Рух вантажівок у пункті пропуску "Шегині-Медика" відновлено
Як зазначають у відомстві, за отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща інформацію, сьогодні о 11:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску «Шегині-Медика».
Там додали, що просять водіїв та перевізників врахувати цю інформацію під час планування своїх перевезень.
Польські фермери планують на місяць заблокувати кордон із Україною
Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика — Шегині", "Хребенне — Рава-Руська" та "Дорогуськ — Ягодин". Також протестувальники планують перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських із залізничного транспорту на автомобільний.
В залежності від КПП, протестувальники планують пропускати по 1-2 вантажівки на годину, а перед пунктом пропуску "Медика" обмеження торкнутся і легкового транспорту та автобусів.
Окрім цього, з 12 лютого поляки повідомили, що можуть почати часткову блокаду у пункті пропуску "Зосин-Устилуг" у Польщі для вантажівок.
Станом на ранок 10 лютого, за даними Держприкордонслужби, на кордоні України з Польшею у чергах до пунктів пропуску перебуває приблизно 1300 вантажівок.
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