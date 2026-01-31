Движение поездов метро приостановили в Киеве и Харькове из-за нехватки напряжения

В Киеве и Харькове утром 31 января приостановили движение поездов метро из-за отсутствия напряжения. В Украине начались аварийные отключения света.
Главные тезисы
- Движение поездов метро в Киеве и Харькове было приостановлено утром 31 января из-за отсутствия напряжения в сети.
- Аварийные отключения электроснабжения по всей Украине привели к остановке работы поездов и эскалаторов в метрополитене.
В Киеве и Харькове остановили поезда метро
Из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене временно приостановлено движение поездов и работа эскалаторов. О возобновлении работы сообщим дополнительно, — сообщили в КГГА.
По информации городского головы Виталия Кличко, в Киеве, как и во многих городах Украины, произошли аварийные отключения электроснабжения.
В Киеве остановились все три ветки метро, а также эскалаторы и турникеты, поезда не уезжают. Связь nf Wi-Fi также отсутствует.
Также из-за отсутствия напряжения в контактной сети в Киеве на 20-30 минут задерживаются городские электрички.
В частности, речь идет о рейсах:
А10 Дарница — Вокзальная — Святошино из начальной;
А11 Дарница — Вокзальная — Святошино со станции Борщаговка;
Б11 Святошино — Вокзальная — Дарница со станции Борщаговка.
В Харьковском метрополитене также сообщили, что по техническим причинам движение поездов по линиям метрополитена временно приостановлено. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
Движение поездов Холодногорско-заводской линии метрополитена в Харькове возобновили с временно увеличенными интервалами, интервалы движения поездов составляют 25-30 минут, сообщили в предприятии
