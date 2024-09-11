Станции "синей" ветки Киевского метро возобновляют работу — известен график
Категория
Украина
Дата публикации

Станции "синей" ветки Киевского метро возобновляют работу — известен график

Метро
Читати українською
Источник:  Киевский городской совет

В Киеве 12 сентября возобновят работу станции "синей" ветки метро, закрытые на ремонт. Уже обнародован график их работы и интервал движения поездов.

Главные тезисы

  • 12 сентября в Киеве восстанавливается работа станций "синей" ветки метро с установленным графиком и интервалами движения поездов.
  • После 9-месячных работ возобновлено полноценное движение поездов между станциями "Героев Днепра" и "Теремки", включающее перевод кабельных сетей и улучшение гидроизоляции тоннеля.
  • В связи с восстановлением работы метро изменяются автобусные и троллейбусные маршруты, а также будут закрыты временные маршруты.

"Синяя" ветка Киевского метро начнет полноценную работу

Киевский городской совет уже сообщил график работы станций.

Участок "Героев Днепра" — "Либідська" продолжит работать без изменений, а на участке "Демеевская" — "Теремки" станции возобновят работу по этому графику:

  • станция "Демеевская" — с 05:49 до 22:34

  • станция "Голосеевская" — с 05:52 до 22:35

  • станция "Васильковская" (выход № 1) — с 05:50 до 22:32

  • станция "Васильковская" (выход № 2) — с 05:53 до 22:29

  • станция "Выставочный центр" (выход № 1) — с 05:53 до 22:28

  • станция "Выставочный центр" (выход № 2) — с 05:56 до 22:28

  • станция "Ипподром" — с 05:52 до 22:27

  • станция "Теремки" — с 05:53 до 22:25

График работы "синей" ветки метро в Киеве

Интервалы движения поездов на синей линии в рабочие дни в часы пик составят 3-4 мин, в межпиковые часы — 5-6 мин, на выходных — 6-8 мин.

Во время воздушной тревоги все станции будут работать круглосуточно как укрытие.

Как будет работать наземный транспорт

В связи с восстановлением полноценного движения поездов между станциями "Теремки" до станции "Либідська", с 12 сентября автобусный маршрут № 38 "Улица Метрологическая — станция метро "Демеевская" будет курсировать по постоянной схеме. Также возобновит работу троллейбусный маршрут № 50 "Улица Милославская — станция метро "Либідська".

Закроются временные автобусные маршруты №№ 2-М, 38-Д, 60 и троллейбусный № 43-К.

Напомним, что 8 декабря 2023 от станции метро "Теремки" до станции "Либідська" запустили около сотни троллейбусов и автобусов, дублирующих маршруты закрытых станций подземки.

Станция "Героев Днепра"

12 сентября возобновится полноценное движение поездов между станциями «Героев Днепра» — «Теремки»

Пусконаладочные работы на обновленном участке тоннеля между станциями "Демеевская" — "Либідська" завершены.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В четверг, 12 сентября, возобновят полноценное движение поездов между станциями "Героев Днепра" — "Теремки". Весь комплекс работ продолжался 9 месяцев. За это время подготовили строительную площадку, перевели более 200 кабельных сетей, в том числе сетей ДТЭКа, Укртелекома, других. Разработали котлован глубиной более 15 м, демонтировали старую часть тоннеля длиной 27 метров и построили новую. Усилили с обеих сторон и примыкающую к новому участку туннельную оправу (общей длиной более 50 м). Уложили новые пути, восстановили все инженерные сети, наладили системы безопасности движения поездов.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

Мэр Киева

Перегонный тоннель между "Демеевской" - "Либідською" находится в сложных гидрогеологических условиях. Поэтому при ремонте осуществили все необходимые работы по гидроизоляции туннельной оправы и химическому закреплению грунтов вокруг нее.

Сметная стоимость всего комплекса работ составила 383 млн грн, что на 62 млн грн меньше первоначальной стоимости.

Параллельно с восстановительными работами были проведены экспертные исследования по определению причин возникновения ситуации.

В частности, подтверждено, что ее причиной являются отдельные ошибки на этапе проектирования и некачественное выполнение строительно-монтажных работ на этапе строительства этого участка тоннеля. Кроме того, проведенными лабораторными исследованиями подтверждены грубые нарушения при строительстве в отсутствии химического закрепления грунтов вокруг тоннеля.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Начальник Киевского метрополитена написал заявление на увольнение — известна причина
КГГА
Виктор Брагинский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Харькове приостанавливали работу метро. Что известно
метро
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Авария на синей ветке метро Киева. Кличко впервые назвал причину
Виталий Кличко
Кличко

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?