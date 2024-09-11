Станции "синей" ветки Киевского метро возобновляют работу — известен график

В Киеве 12 сентября возобновят работу станции "синей" ветки метро, закрытые на ремонт. Уже обнародован график их работы и интервал движения поездов.

"Синяя" ветка Киевского метро начнет полноценную работу

Киевский городской совет уже сообщил график работы станций.

Участок "Героев Днепра" — "Либідська" продолжит работать без изменений, а на участке "Демеевская" — "Теремки" станции возобновят работу по этому графику:

станция "Демеевская" — с 05:49 до 22:34

станция "Голосеевская" — с 05:52 до 22:35

станция "Васильковская" (выход № 1) — с 05:50 до 22:32

станция "Васильковская" (выход № 2) — с 05:53 до 22:29

станция "Выставочный центр" (выход № 1) — с 05:53 до 22:28

станция "Выставочный центр" (выход № 2) — с 05:56 до 22:28

станция "Ипподром" — с 05:52 до 22:27

станция "Теремки" — с 05:53 до 22:25

График работы "синей" ветки метро в Киеве

Интервалы движения поездов на синей линии в рабочие дни в часы пик составят 3-4 мин, в межпиковые часы — 5-6 мин, на выходных — 6-8 мин. Поделиться

Во время воздушной тревоги все станции будут работать круглосуточно как укрытие.

Как будет работать наземный транспорт

В связи с восстановлением полноценного движения поездов между станциями "Теремки" до станции "Либідська", с 12 сентября автобусный маршрут № 38 "Улица Метрологическая — станция метро "Демеевская" будет курсировать по постоянной схеме. Также возобновит работу троллейбусный маршрут № 50 "Улица Милославская — станция метро "Либідська".

Закроются временные автобусные маршруты №№ 2-М, 38-Д, 60 и троллейбусный № 43-К.

Напомним, что 8 декабря 2023 от станции метро "Теремки" до станции "Либідська" запустили около сотни троллейбусов и автобусов, дублирующих маршруты закрытых станций подземки.

Станция "Героев Днепра"

12 сентября возобновится полноценное движение поездов между станциями «Героев Днепра» — «Теремки»

Пусконаладочные работы на обновленном участке тоннеля между станциями "Демеевская" — "Либідська" завершены.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В четверг, 12 сентября, возобновят полноценное движение поездов между станциями "Героев Днепра" — "Теремки". Весь комплекс работ продолжался 9 месяцев. За это время подготовили строительную площадку, перевели более 200 кабельных сетей, в том числе сетей ДТЭКа, Укртелекома, других. Разработали котлован глубиной более 15 м, демонтировали старую часть тоннеля длиной 27 метров и построили новую. Усилили с обеих сторон и примыкающую к новому участку туннельную оправу (общей длиной более 50 м). Уложили новые пути, восстановили все инженерные сети, наладили системы безопасности движения поездов. Виталий Кличко Мэр Киева

Перегонный тоннель между "Демеевской" - "Либідською" находится в сложных гидрогеологических условиях. Поэтому при ремонте осуществили все необходимые работы по гидроизоляции туннельной оправы и химическому закреплению грунтов вокруг нее.

Сметная стоимость всего комплекса работ составила 383 млн грн, что на 62 млн грн меньше первоначальной стоимости.

Параллельно с восстановительными работами были проведены экспертные исследования по определению причин возникновения ситуации.