Станции "синей" ветки Киевского метро возобновляют работу — известен график

В Киеве 12 сентября возобновят работу станции "синей" ветки метро, закрытые на ремонт. Уже обнародован график их работы и интервал движения поездов.
Главные тезисы
- 12 сентября в Киеве восстанавливается работа станций "синей" ветки метро с установленным графиком и интервалами движения поездов.
- После 9-месячных работ возобновлено полноценное движение поездов между станциями "Героев Днепра" и "Теремки", включающее перевод кабельных сетей и улучшение гидроизоляции тоннеля.
- В связи с восстановлением работы метро изменяются автобусные и троллейбусные маршруты, а также будут закрыты временные маршруты.
"Синяя" ветка Киевского метро начнет полноценную работу
Киевский городской совет уже сообщил график работы станций.
Участок "Героев Днепра" — "Либідська" продолжит работать без изменений, а на участке "Демеевская" — "Теремки" станции возобновят работу по этому графику:
станция "Демеевская" — с 05:49 до 22:34
станция "Голосеевская" — с 05:52 до 22:35
станция "Васильковская" (выход № 1) — с 05:50 до 22:32
станция "Васильковская" (выход № 2) — с 05:53 до 22:29
станция "Выставочный центр" (выход № 1) — с 05:53 до 22:28
станция "Выставочный центр" (выход № 2) — с 05:56 до 22:28
станция "Ипподром" — с 05:52 до 22:27
станция "Теремки" — с 05:53 до 22:25
Во время воздушной тревоги все станции будут работать круглосуточно как укрытие.
Как будет работать наземный транспорт
В связи с восстановлением полноценного движения поездов между станциями "Теремки" до станции "Либідська", с 12 сентября автобусный маршрут № 38 "Улица Метрологическая — станция метро "Демеевская" будет курсировать по постоянной схеме. Также возобновит работу троллейбусный маршрут № 50 "Улица Милославская — станция метро "Либідська".
Закроются временные автобусные маршруты №№ 2-М, 38-Д, 60 и троллейбусный № 43-К.
Напомним, что 8 декабря 2023 от станции метро "Теремки" до станции "Либідська" запустили около сотни троллейбусов и автобусов, дублирующих маршруты закрытых станций подземки.
12 сентября возобновится полноценное движение поездов между станциями «Героев Днепра» — «Теремки»
Пусконаладочные работы на обновленном участке тоннеля между станциями "Демеевская" — "Либідська" завершены.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Перегонный тоннель между "Демеевской" - "Либідською" находится в сложных гидрогеологических условиях. Поэтому при ремонте осуществили все необходимые работы по гидроизоляции туннельной оправы и химическому закреплению грунтов вокруг нее.
Сметная стоимость всего комплекса работ составила 383 млн грн, что на 62 млн грн меньше первоначальной стоимости.
Параллельно с восстановительными работами были проведены экспертные исследования по определению причин возникновения ситуации.
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